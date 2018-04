Die Aktie von Wirecard ist heute Morgen auf ein neues Allzeithoch bei 111,50 Euro geklettert. Die alte Rekordmarke aus dem Januar konnte damit zumindest kurzzeitig übersprungen werden. Seit dem Tief im Februar, das der breiten Marktkorrektur geschuldet war, ist der Kurs damit schon wieder um 30 Prozent gestiegen.Für neue Fantasie hat das Unternehmen in den vergangenen Tagen selbst gesorgt. Nach einer starken Geschäftsentwicklung erhöhte Wirecard die Prognose für den operativen Gewinn im laufenden Jahr auf 520 bis 545 Millionen Euro. Vor vier Monaten war man hier noch von 510 bis 535 Millionen ausgegangen. Zudem wurde für die kommenden zwei Jahre eine Verdoppelung des Umsatzes auf 2,8 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Vorstandschef Markus Braun bezeichnete die bisherige Entwicklung des Unternehmens trotz aller Erfolge als "müden Abklatsch dessen, was wir in den nächsten zehn Jahren erreichen können". Das hört man an der Börse natürlich gerne, weshalb sich auch viele wikifolio-Trader die Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...