Wer lange Zeit in BP (WKN:850517) investiert hat, ist wahrscheinlich nicht allzu beeindruckt von der Kursentwicklung. Auf der Basis der Gesamtrendite hat das Unternehmen in den letzten zehn Jahren nur 11 % zugelegt, was das schlechteste Ergebnis unter den integrierten Öl-Majors in diesem Zeitraum darstellt. Einige der Ursachen der Underperformance betrafen nur das Unternehmen - nämlich die Deepwater-Horizon-Katastrophe - während ein Teil davon mit der Entwicklung der Ölindustrie zu tun hatte. Basierend auf der jüngsten Telefonkonferenz und Präsentation des Managements glaubt BP jedoch, dass dies nun der Vergangenheit angehört. Wenn das Ergebnis des vergangenen Jahres ein Indiz dafür war, sollten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...