Delivery Hero plant Umwandlung in SE und einigt sich mit Arbeitnehmervertretung über künftige Mitbestimmung DGAP-News: Delivery Hero AG / Schlagwort(e): Vereinbarung Delivery Hero plant Umwandlung in SE und einigt sich mit Arbeitnehmervertretung über künftige Mitbestimmung 19.04.2018 / 14:41 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. * Rechtsformwandel von AG in SE im Laufe des Jahres geplant * SE-Aufsichtsrat mit 50% Arbeitnehmer-Anteil und definierter Frauenquote * Rechte für den SE-Betriebsrat definiert Berlin, 19. April 2018 - Die Delivery Hero AG plant ihre Rechtsform von einer Aktiengesellschaft (AG) im Laufe des Jahres in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, kurz SE) zu wandeln. In diesem Zuge hat sich Delivery Hero mit der Vertretung über die Beteiligung seiner Arbeitnehmer - dem "Besonderen Verhandlungsgremium" -über die Mitbestimmung in der künftigen SE bereits geeinigt. Die Einigung sieht vor, dass der künftige SE-Aufsichtsrat aus sechs Mitgliedern bestehen wird. Davon werden drei Mitglieder durch die Arbeitnehmer gestellt. Neben der 50%-Quote für Arbeitnehmer wurde vereinbart, dass mindestens zwei Sitze im Aufsichtsrat durch Frauen besetzt werden. Des Weiteren wird Delivery Hero nach der geplanten Umwandlung einen SE-Betriebsrat etablieren. Diesem wurden umfangreiche Informationsrechte zugesagt. Der Betriebsrat wird zusammengesetzt aus Arbeitnehmervertretern aller europäischen Ländern, in denen der Konzern Arbeitnehmer beschäftigt. Emmanuel Thomassin, CFO von Delivery Hero: "Die Unternehmenskultur von Delivery Hero ist geprägt von Offenheit, flachen Hierarchien und Mitbestimmung. Wir freuen uns, mit der nun getroffenen Vereinbarung diese Kultur zu stärken, und freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern." Semih Yalcin, Vorsitzender des "Besonderen Verhandlungsgremiums": "Es waren intensive Verhandlungen, an deren Ende wir eine gute Lösung gefunden haben, die sich für das gesamte Unternehmen positiv auswirken sollte. Jetzt heißt es gemeinsam Ziele zu definieren und zu beweisen, dass wir besser sind als die Konkurrenz - auch in Arbeitnehmerfragen." Kontakt: Bodo v. Braunmühl Leiter Unternehmenskommunikation 19.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Delivery Hero AG Oranienburger Straße 70 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 5444 59 000 Fax: +49 (0)30 5444 59 024 E-Mail: info@deliveryhero.com Internet: www.deliveryhero.com ISIN: DE000A2E4K43 WKN: A2E4K4 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 676545 19.04.2018

