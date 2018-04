Deutsche Grundstücksauktionen AG: Dividendenvorschlag für Geschäftsjahr 2017 steigt auf 0,77 Euro je Aktie DGAP-News: Deutsche Grundstücksauktionen AG / Schlagwort(e): Dividende/Ausschüttungen Deutsche Grundstücksauktionen AG: Dividendenvorschlag für Geschäftsjahr 2017 steigt auf 0,77 Euro je Aktie 19.04.2018 / 14:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Deutsche Grundstücksauktionen AG plant Dividendenerhöhung Dividendenvorschlag für Geschäftsjahr 2017 steigt auf 0,77 Euro je Aktie Vorstand und Aufsichtsrat haben auf ihrer heutigen Frühjahrs-Sitzung beschlossen, der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2017 die Zahlung einer Dividende von EUR 0,77/Aktie vorzuschlagen, das sind rd. 7 % mehr als im Vorjahr (Ausschüttung im Vorjahr: 0,72 Euro je Aktie). Gleichzeitig wurde beschlossen, dass die Hauptversammlung am 25. Juni 2018 ab 10.30 Uhr im abba Berlin Hotel stattfindet. Möglich wurde die vierte Dividendenanhebung in Folge, nachdem die Deutsche Grundstücksauktionen AG und ihre fünf Tochtergesellschaften im vergangenen Jahr den Objektumsatz auf rd. EUR 116,6 Millionen steigern konnten und es dabei gelungen ist die Nettocourtageeinnahmen um 5,4 % auf rd. EUR 11,16 Mio. zu verbessern. Im ersten Quartal 2018 hat die Gruppe mit rd. EUR 37 Mio. den bisher höchsten Quartals-Objektumsatz in der 33-jährigen Unternehmensgeschichte erzielt (Vorjahr EUR 26,4 Mio.) und Courtageeinnahmen von EUR 3,34 Mio. (Vorjahr EUR 2,46 Mio.) verbuchen können. Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN DE0005533400): Die Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, kommerzieller und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG, die TLG Immobilien AG, sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen ( SGA), Westdeutschen ( WDGA) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG ( NDGA), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH ( P&B) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH ( DIIA) über fünf Tochterunternehmen. Weitere Informationen über die Gesellschaft erhalten Sie unter DGA. Internet: https://www.dga-ag.de 19.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Grundstücksauktionen AG Kurfürstendamm 65 10707 Berlin Deutschland Telefon: +49-30-88468-80 Fax: +49-30-88468-888 E-Mail: spowels@dga-ag.de Internet: www.dga-ag.de ISIN: DE0005533400 WKN: 553340 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 676549 19.04.2018

