Saturn Oil & Gas Inc. erhöht Bodenposition und schließt Pooling-Vereinbarung ab

SASKATOON, SASKATCHEWAN - 19. April 2018 - Saturn Oil & Gas Inc. ("Saturn" oder das "Unternehmen") (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) ist erfreut bekannt zu geben, dass das Unternehmen erfolgreicher Bieter für zwei Sections für Öl-Rechte bei der jüngsten Saskatchewan Crown Land Auktion war. Dies bringt den Besitz von Öl-Rechten des Unternehmens auf 15,0 Brutto Sections (10,5 Netto). Das Unternehmen hat auch eine Pooling-Vereinbarung (die Vereinbarung) mit einem bedeutenden Viking-Produzenten geschlossen, um sein Whiteside-Gebiet zu entwickeln.

Die beiden im Rahmen des Grundstückskaufs erworbenen Sections wurden in zwei getrennte, nicht zusammenhängende Parzellen aufgeteilt. Die erste Parzelle ist eine Section im Flaxcombe-Gebiet mit Rechten von der Basis der Colorado Group bis zum oberen Präkambrium. Die Section hat bestehende Bohrlöcher, die durch die Ziel-Formation Success niedergebracht wurden, die ein günstiges Reservoir in petrophysikalischen Logs dokumentieren. Die zweite Parzelle ist eine Section im Gebiet von Flaxcombe mit Rechten von der Basis Colorado Group bis zum oberen Präkambrium. Diese Section weist angrenzende vertikale Bohrungen in der Success-Formation auf. Das Unternehmen evaluiert zurzeit verfügbare 3D-Seismik auf dem Abschnitt für die Platzierung von horizontalen Bohrungen in der Success-Formation.

Saturn hat auch eine Vereinbarung mit einem großen Viking-Produzenten für sein Whiteside-Gebiet geschlossen. Die Vereinbarung wird es Saturn erlauben eine 50%ige Betriebsbeteiligung auf dem Land beizubehalten, während es die Betriebsführung an den Partner überträgt. Dieses Abkommen wird die Erschließung ausgedehnter horizontaler Viking-Bohrungen ermöglichen, die in diesem Gebiet dominieren.

Der Pooling-Vertrag für unser Whiteside-Gebiet war die perfekte Gelegenheit für unser Unternehmen die Beziehungen zu wichtigen Viking-Produzenten in der Region zu stärken. Ihre Erfahrung auf dem Gebiet von Viking und niedrige Betriebskosten ermöglichen es Saturn eine Betriebsbeteiligung an der Produktion aufrecht zu erhalten und sich gleichzeitig auf die Entwicklung unserer Flaxcombe Gebiete zu konzentrieren, erklärt Scott Newman, Chief Operating Officer des Unternehmens.

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen und fokussiert auf die Akquisition und Entwicklung von unterbewerteten und risikoarmen Gebieten. Saturn strebt den Aufbau eines starken Portfolios mit Cash-flow Gebieten in strategischen Regionen an. Risikobefreite Gebiete und kalkulierbare Umsetzung werden es Saturn ermöglichen mit Vorkommen und Produktion sowie anhaltende Einnahmen. Saturns Portfolio wird der Schlüssel für Wachstum und bietet langfristige Stabilität für Aktionäre.

Im Namen des Board of Directors von

SATURN OIL & GAS INC.

John Jeffrey, MBA, CEO & Chairman

