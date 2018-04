Ekotechnika AG: Hauptversammlung begrüßt weitere Stabilisierung der Geschäftsentwicklung DGAP-News: Ekotechnika AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Prognose Ekotechnika AG: Hauptversammlung begrüßt weitere Stabilisierung der Geschäftsentwicklung 19.04.2018 / 15:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Ekotechnika AG: Hauptversammlung begrüßt weitere Stabilisierung der Geschäftsentwicklung * Solide Entwicklung in den ersten fünf Monaten des Geschäftsjahres 2017/18 * After Sales Geschäft weiter verbessert * Marktumfeld für Landtechnik in Russland bleibt herausfordernd * Allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zugestimmt Walldorf, 19. April 2018 - Der Vorstand der Ekotechnika AG, deutsche Holding des größten Händlers internationaler Landtechnik in Russland, der EkoNiva-Technika Gruppe, hat auf der heutigen Hauptversammlung über das erfolgreiche abgelaufene Geschäftsjahr 2016/17 (30.9.) sowie die Entwicklung in den ersten fünf Monaten des laufenden Geschäftsjahres berichtet. Vorstandsmitglied Björne Drechsler erläuterte, dass sich der russische Landtechnikhandel deutlich erholt hat. Die Umsatzsteigerung im Geschäftsjahr 2016/17 um 26 % auf 148,1 Mio. Euro resultierte sowohl aus dem stark gestiegenen Absatz von Neumaschinen als auch dem deutlich verbesserten Ersatzteilgeschäft. Die Profitabilität erhöhte sich ebenfalls deutlich. Das operative Ergebnis (EBIT) hat sich von 5,3 Mio. Euro auf 11,6 Mio. Euro mehr als verdoppelt. Für das laufende Geschäftsjahr 2017/18 bestätigte Vorstandsmitglied Stefan Dürr die bisherige Prognose eines Umsatzes von 133 Mio. Euro bis 140 Mio. Euro und ein EBIT von rund 7 Mio. Euro. In den ersten fünf Monaten (Oktober bis Februar) verzeichnete der Neumaschinenverkauf eine stabile Entwicklung, der After Sales Bereich liegt über den Vorjahreswerten. Herausforderungen sind die anhaltend schwierigen Finanzierungsbedingungen in Russland sowie größere Risiken durch weitere Handelsbarrieren. Insgesamt blickt die Gesellschaft jedoch vorsichtig optimistisch auf das Gesamtjahr 2017/18. Im strategischen Fokus steht der Ausbau der Zusammenarbeit mit John Deere, vor allem im Bereich Smart Farming. Die Präsenz auf der diesjährigen Hauptversammlung lag bei 85,4 % des Grundkapitals. Allen Tagesordnungspunkten wurde mit großer Mehrheit zugestimmt, die Beschlüsse zur Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie zur Verwendung des Bilanzgewinns wurden einstimmig gefasst. Über Ekotechnika Die Ekotechnika AG, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der EkoNiva-Technika Gruppe, des größten Händlers internationaler Landtechnik in Russland. Wichtigster Lieferant ist John Deere, der Weltmarktführer für Landmaschinen. Hauptgeschäftsfeld ist der Verkauf von Neumaschinen wie Traktoren und Mähdreschern, aber auch Bodenbearbeitungsmaschinen und Precision Farming Technologie. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Ersatzteilverkauf sowie im Servicebereich aktiv. Gründer und Vorstandsmitglied der Ekotechnika ist Stefan Dürr, der seit Ende der 1980er Jahre in der russischen Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den vergangenen zwei Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Im Jahr 2011 wurde das Landmaschinengeschäft von dem inzwischen eigenständigen Agrarbereich, der unter Ekosem-Agrar firmiert, getrennt. Heute ist Ekotechnika mit rund 500 Mitarbeitern an 12 Standorten in attraktiven Agrarregionen Russlands vertreten und erwirtschaftete 2016/17 einen Jahresumsatz von über 140 Mio. Euro. Die Ekotechnika-Aktie ist seit Dezember 2015 im Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A161234) notiert. Kontakt Ekotechnika AG // Johann-Jakob-Astor-Str. 49 // 69190 Walldorf // T: +49 (0) 6227 3 58 59 60 // E: info@ekotechnika.de // www.ekotechnika.de Presse / Investor Relations Fabian Kirchmann // IR.on AG // T: +49 (0) 221 9140 970 // E: presse@ekotechnika.de 19.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Ekotechnika AG Johann-Jakob-Astor-Str. 49 69190 Walldorf Deutschland Telefon: +49 (0) 6227 3 58 59 60 E-Mail: info@ekotechnika.de Internet: www.ekotechnika.de ISIN: DE000A161234 WKN: A1R1A1 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Notierung vorgesehen. / Intended to be listed. Ende der Mitteilung DGAP News-Service 676567 19.04.2018

ISIN DE000A161234

AXC0220 2018-04-19/15:10