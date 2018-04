Wien - Die Fondsboutique Capitulum Asset Management hat eine strategische Partnerschaft mit der LBBW Asset Management (LBBW AM) geschlossen, so die Experten von "FONDS professionell".In deren Rahmen solle Capitulum-Gründer Lutz Röhmeyer seine Erfolgsstrategie für den Weltzins-Invest Fonds (ISIN DE000A1CXYM9/ WKN A1CXYM), den er bis vor kurzem bei der LBB-Invest gemanagt habe, in einem anderen Fonds fortsetzen. Das teile der Stutgarter Vermögensverwalter mit. Allerdings habe Röhmeyer mit der Universal-Investment ebenfalls schon einen Fonds auf Basis der Weltzins-Invest-Strategie aufgelegt: Den Capitulum Weltzins-Invest UI (ISIN DE000A2H7NV9/ WKN A2H7NV).

