Wien - Die Commonwealth Bank of Australia möchte ihr Fondsgeschäft an die Börse bringen, so die Experten von "FONDS professionell".Wie die in Sydney ansässige Bank mitgeteilt habe, sei der Börsengang der Einheit Colonial First State Global Asset Management (CFSGAM), die außerhalb Australiens unter der Marke First State Investments agiere, für Ende dieses Jahres geplant. Ob der Börsengang tatsächlich noch 2018 gelinge, hänge von den ausstehenden Genehmigungen und der Verfassung der Finanzmärkte ab.

