Ich habe vor wenigen Tagen an dieser Stelle auf die kritische charttechnische Verfassung der Aktie von ISRA Vision hingewiesen. Diese war nämlich unter die wichtige charttechnische Unterstützung bei 170,00 Euro gefallen und drohte ein Verkaufssignal zu generieren. Doch dann drehte der Gesamtmarkt, was die Rettung in letzter Sekunde für diese Aktie bedeutete.

Kommt es jetzt vielleicht sogar zu einem starken Kaufsignal?

Dabei ist die charttechnische Aussage sehr klar. Wenn ein deutliches ... (Sascha Huber)

Den vollständigen Artikel lesen ...