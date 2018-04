WACKER Chemie ist der teuerste Chemiespezialist in der DAX-Familie. Die Korrektur von fast 25 % ging in Ordnung. Worauf läuft dies hinaus?



Wacker CHEMIE arbeitet auf dem Gebiet hochspezialisierter Chemieprodukte und mit einer Besonderheit in der Silikonchemie über die Tochter SILTRONIC als erfolgreichsten Titel dieser Art im TecDAX. Version in München: Die einfache Mehrheit an SILTRONIC bleibt erhalten. Denn sie wächst zurzeit mit rd. 18 % annualisiert im Umsatz im Sektor Wafer mit sehr ambitiösen Zielen. Dieses Paket allein ist rund 2,3 Mrd. € wert. WACKER CHEMIE selbst bringt es auf 7,5 Mrd. €. KGV anspruchsvoll 21 per 2019. Aber: Aus dem Verkauf von SILTRONIC im Börsengang und anschließenden Positionslösungen sowie den Eigenmitteln kommt Wacker auf eine addierte Finanzreserve von mindestens 2 Mrd. €, die für die Erweiterung des Geschäfts akquisitorisch zur Verfügungstehen. Frage: Welche Perspektiven stecken darin? Wir gehen in der Bandbreite 135 zu 145 € in Position, Nachbesserung mit Vorlage der Quartalszahlen und der möglichen Reaktionen im Markt.



