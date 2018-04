Gründung des Gemeinschaftsunternehmens Voith Robotics und finanzielle Beteiligung von Voith an Franka Emika

Voith Robotics soll Systemanbieter für robotergestützte Automatisierungslösungen im digitalen Zeitalter werden

Leichtbauroboter als intelligente Assistenzsysteme werden integraler Bestandteil in vielen Arbeits- und Alltagsbereichen, wie zum Beispiel Fertigung, Logistik, Health Care oder Consumer Goods

Erster Auftritt von Voith Robotics zur Hannover Messe geplant

Der Technologiekonzern Voith und das Münchner Robotik-Unternehmen Franka Emika gehen eine strategische Partnerschaft ein.

Teil der strategischen Partnerschaft ist die Gründung eines neuen Gemeinschaftsunternehmens mit dem Namen Voith Robotics A Voith and Franka Emika Company. Das neue Unternehmen mit Sitz in München soll künftig zu einem globalen Systemanbieter für die robotergestützte Automatisierung im digitalen Zeitalter werden. Voith Robotics soll sowohl lernfähige Leichtbauroboter von Franka Emika, als auch zugehörige Softwarelösungen, Apps, Dienstleistungen und Prozessberatung für weltweite Kunden aus verschiedenen Industrien und Märkten anbieten.

Teil der strategischen Partnerschaft ist auch eine direkte, finanzielle Beteiligung von Voith an Franka Emika, die die langfristige und strategische Ausrichtung der Zusammenarbeit beider Unternehmen unterstreichen soll. Neuer Vorsitzender der Geschäftsführung von Voith Robotics, das von Voith operativ geführt wird, wird Martin Scherrer, bisher Mitglied der Geschäftsführung von Voith Paper.

Der noch sehr junge Markt für kollaborative Roboter, sogenannte Cobots, mit einem Marktvolumen von heute rund 300 Millionen Euro wird Branchenstudien zufolge in den nächsten Jahren exponentiell wachsen. 2025 wird ein weltweites Marktvolumen von rund 15 Milliarden Euro erwartet. Franka Emika ist führend auf dem Gebiet des Designs und der Entwicklung hochmoderner, leistungsstarker selbstlernender und einfach bedienbarer Leichtbauroboter. Diese erlauben erstmals, dass häufig anfallende aber meist monotone Aufgaben wie feinfühliges Stecken, Schrauben, Fügen sowie Test-, Inspektions- und Montageaufgaben überhaupt automatisiert werden können.

2017 wurde das Team von Franka Emika mit dem Deutschen Zukunftspreis durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für die Entwicklung des ersten feinfühligen und lernfähigen Leichtbauroboters "Panda" ausgezeichnet. Über den industriellen Einsatz hinaus können diese Roboter in Zukunft auch Menschen im Alltag oder in der Pflege unterstützen. Die Roboterreihe "Panda" in Kombination mit Roboter-Apps und kundenindividuellen Dienstleistungen werden die künftigen Kernprodukte von Voith Robotics sein. Voith Robotics wird darüber hinaus plattform- und herstellerunabhängige Robotik- und Automatisierungslösungen anbieten.

Das neue Gemeinschaftsunternehmen wird sich im Rahmen der Hannover Messe erstmals der Öffentlichkeit präsentieren.

"Die Symbiose aus einem jungen Unternehmen, seinem einmaligen Produktportfolio, sowie der weltweiten Vernetzung und Erfahrung eines weltweit engagierten Familienunternehmens soll zum Synonym für Industrie 4.0 werden. Wir werden unseren internationalen Kunden eine Kombination aus bislang in dieser Form nicht verfügbaren Services und Supportleistungen basierend auf einzigartigen Technologien anbieten können", sagt Dr. Simon Haddadin, CEO von Franka Emika.

"Voith geht mit der strategischen Partnerschaft mit Franka Emika konsequent den nächsten Schritt in seiner digitalen Agenda. Wir haben Robotik als eine strategische Schlüsselkompetenz definiert, um die wir unser bestehendes Portfolio ergänzen wollen", so Stephan Schaller, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der Voith GmbH Co. KGaA. "Franka Emika und Voith ergänzen sich ideal durch die Verbindung von Robotik, artifizieller Intelligenz, digitaler Apps für die Anwender in den verschiedenen Zielmärkten und unserem Automatisierungs- und Prozess-Knowhow."

