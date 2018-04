Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Frankfurt am Main (pta028/19.04.2018/15:10) - 19.04.2018. Die Ferax Capital AG, eine auf Nebenwerte spezialisierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, gibt bekannt, dass ein weiterer Beschluss der Hauptversammlung vom 15.11.2017 im Register umgesetzt werden konnte. Die Hauptversammlung vom 15.11.2017 hatte mit 97,77prozentiger Mehrheit unter anderem beschlossen, das Grundkapital zu erhöhen und ein genehmigtes Kapital in Höhe von bis zu 3,168 Mio. Euro zu schaffen. Dieser Beschluss der Eigentümer der Gesellschaft findet sich nun im Handelsregister wieder. Die Gesellschaft wird damit in die Lage versetzt, entsprechende Transaktionen auf der Eigenkapitalseite durchführen zu können. Derzeit sind keine Eigenkapitalmaßnahmen der Ferax Capital AG geplant.



Der Vorstand



Disclaimer: Sofern in dieser Kapitalmarktmeldung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Ferax Capital AG Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Ferax Capital AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktie der Ferax Capital AG dar.



