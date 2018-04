Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Amazon von 1500 auf 1550 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Online-Händler habe im vergangenen Jahr 1,5 Prozent Marktanteil im US-Bekleidungsgeschäft hinzugewonnen, schrieb Analyst Brian Nowak in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Gewinne gingen zulasten des stationären Einzelhandels. Im laufenden Jahr werde Amazon wohl zur Nummer eins im Bekleidungshandel in den USA./bek/ajx Datum der Analyse: 19.04.2018

