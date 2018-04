Baden-Baden (ots) - Dienstag, 24. April 2018 (Woche 17)/19.04.2018



23.25 Die Pierre M. Krause Show



SWR3 Latenight Folge 536



Er kann Sport, er kann Talk, er kann Quiz: Alexander Bommes ist zu Gast in der "Pierre M. Krause Show"! Als Sportmoderator ist er schon seit Jahren eine Bank, dazu kommt die NDR-Talkshow "Tietjen und Bommes" und das extrem erfolgreiche Quiz "Gefragt - Gejagt" im Ersten. Bei Pierre M. Krause wechselt der Moderator die Seiten: In dem Spiel "Ein Mann für alle Bälle" muss der Norddeutsche seine Qualitäten als Quiz-Kandidat unter Beweis stellen. Als nachträgliches Ostergeschenk haben wir noch Reinhold Beckmann als Gastmoderator in der Sendung versteckt.



In einer neuen Folge der Reihe "Pierre inTeam" lernt Moderator Pierre M. Krause wieder eines seiner Team-Mitglieder näher kennen. Diesmal: Bouldern mit Kamerafrau Nina. Also Klettern ohne Sicherung und mit reiner Muskelkraft: Für den Adrenalinjunkie und Sportfreak Pierre M. Krause sicher kein Problem.



Musik kommt von MarieMarie: Die Sängerin aus Bobingen sorgt mit ihrem "Folktronic-Pop" für die angemessene musikalische Untermalung zum Ausklang des Tages. Aus dem neuen Album "O" präsentiert die Songwriterin ihre aktuelle Single "Beautiful Life" - zusammen mit der Showband SMAF und wie immer in der "Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" live gesungen.



Montag, 07. Mai 2018 (Woche 19)/19.04.2018



20.15 (VPS 20.14) Utta Danella - Lügen haben schöne Beine Spielfilm Deutschland 2015 Erstsendung: 20.11.2015 in Das Erste Rollen und Darsteller: Kathrin____Johanna Christine Gehlen Andi____Tobias Licht Susanne____Katja Studt Michael____Felix Eitner Sabine____Sabine Menne Norbert____Michael A. Grimm Georg____Hanno Friedrich Frieder____Christian Heiner Wolf Dr. Dieter Schleib____Michael Brandner Jessi____Lisa Augenthaler Lena____Marie Bloching Tom____Matthias Löw Jonas____Leopold Schmidt Jonas____Konstantin Schmidt Arthur____Christof Arnold Kandidat Udo____Ferdinand Dörfler und andere Musik: Martin Unterberger Kamera: Christof Oefelein Buch: Stephanie Kronthaler und Thomas Kronthaler Regie: Thomas Kronthaler



"Letzte Chance Speed-Dating", erklärt Kathrin (Johanna Christine Gehlen) ihrer Schwester Susanne (Katja Studt), deren alltägliches Familienchaos sie magisch anzieht. Kathrin ist erfolgreiche Wirtschaftsmathematikerin, gerade 40 geworden und sehnt sich danach, endlich eine eigene Familie zu gründen. Beim Speed-Dating reagieren die Männer eingeschüchtert auf Kathrins beruflichen Erfolg. Spontan gibt sich Kathrin in der nächsten Runde als Krankenschwester aus und trifft auf den Anwalt Andi (Tobias Licht). Es funkt. Kathrin und Andi verbringen die Nacht miteinander - und dann meldet er sich nicht. Einige Tage später sieht sie Andi als Gärtner arbeiten. Offenbar hat er ihr den Anwalt nur vorgespielt, um sie ins Bett zu kriegen. Susannes Hinweis, sie habe ihren Beruf ebenfalls verheimlicht, lässt Kathrin nicht gelten. Sie will sich revanchieren. Ihr Plan geht auf: Andi kommt zu einer Party, auf der sie auf der Tanzfläche Spaß hat. Sie verdreht ihm den Kopf, unternimmt romantische Ausflüge mit ihm, lässt ihn zappeln und macht per SMS Schluss.



Andis bester Freund Norbert (Michael A. Grimm) rät Andi vergeblich dazu, sich zu outen. Auch Susanne meint, Kathrin solle Andi von ihrem Beruf erzählen. Kathrin zweifelt, mit ihren Lügen haben sie beide jede Vertrauensbasis verspielt.



Einige Wochen später treffen sich Kathrin und Andi zufällig wieder. Nach einem dramatischen Zwischenfall "spielen" sie die Speed-Dating-Szene noch einmal nach. Diesmal mit offenen Karten und bereit, das klassische Rollenmodell auf den Kopf zu stellen. Doch haben sie tatsächlich eine zweite Chance?



Die romantische Komödie über zwei, die beim Speed-Dating tief-, respektive hochstapeln, hat Thomas Kronthaler zusammen mit Stephanie Kronthaler geschrieben und charmant in Szene gesetzt. Johanna Christine Gehlen und Tobias Licht überzeugen als Liebespaar im Rollentausch-Versuch und geben ihren Figuren Raum für ernste und komische Momente. In weiteren Rollen: Katja Studt als Kathrins Schwester Susanne, die als überqualifizierte Kieferorthopädin in Teilzeit ihr Familienchaos managt, Felix Eitner als Mann von Susanne, Michael A. Grimm als Andis Mitbewohner Norbert sowie Sabine Menne, Hanno Friedrich, Michael Brandner u. a.



Mittwoch, 09. Mai 2018 (Woche 19)/19.04.2018



22.00 "mal ehrlich...was bedeutet Integration?" Der SWR Bürgertalk mit Florian Weber



Integration - das Wort wird gerne verwendet, aber höchst unterschiedlich verstanden. Im wörtlichen Sinne bedeutet es, dass jemand Teil einer Gruppe wird. In Deutschland geht es in der Integrationsdebatte um die Eingliederung von Menschen, die aus einem anderen Land zu uns kommen.



Die aktuelle gesellschaftliche und politische Debatte um Integration hat ihren Ursprung im Eintreffen der ersten Gastarbeiter aus Südeuropa Ende der 50er-Jahre. Dramatisch verschärft hat sie sich durch die Flüchtlingswelle 2015. Was aber verstehen wir unter Integration überhaupt? Was verstehen Migranten darunter? Welche Rolle spielen die Religionen?



Diesen und anderen brisanten Fragen zur Integration geht Moderator Florian Weber in seinem nächsten Bürgertalk am 9. Mai nach. Seine Gäste sind Bürgerinnen und Bürger aus dem SWR Sendegebiet, die alle persönliche Erfahrungen mit dem Thema gemacht haben und ihre Geschichte erzählen. Dabei sind auch Nese Erikli aus Konstanz, Landtagsabgeordnete der Grünen sowie der AfD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Münzenmaier aus Mainz.



Montag, 14. Mai 2018 (Woche 20)/19.04.2018



20.15 (VPS 20.14) Utta Danella - Das Geheimnis unserer Liebe Spielfilm Deutschland 2008 Erstsendung: 28.03.2008 in Das Erste Autor: Nicole Walter-Lingen Rollen und Darsteller: Franziska Wieser____Diana Amft Lilo Wieser____Rita Russek Benedict Bordin____Markus Knüfken Martin Bordin____Charles Brauer Julia____Eva Kryll Henry____Jacques Breuer Susi____Barbara Bauer Pfarrer Schmidt____Norbert Heckner Beamter____Christoph Zrenner und andere Kamera: Kay Gauditz Musik: Kambiz Giahi



Franziska Wieser (Diana Amft), eine hübsche, junge Frau, führt einen kleinen Uhrmacherladen in ihrem beschaulichen Heimatort am Starnberger See. Seit ihr Vater Robert bei einem tragischen Segelunfall ums Leben gekommen ist, leitet Franziska den Betrieb alleine. Ihrer Mutter Lilo (Rita Russek) fällt es derweil seit dem Tod ihres Mannes noch immer schwer, ins alltägliche Leben zurückzufinden. Vergeblich bemüht sich Franziska, ihre Lebensfreude wiederzuerwecken. Als wäre das nicht genug Sorge, erhält Franziska eines Tages die Benachrichtigung ihres Vermieters, dass das Gebäude, in dem sich der Uhrmacherladen befindet, abgerissen werden soll. Dies aber will Franziska um jeden Preis verhindern. Fest entschlossen, das traditionsreiche Geschäft an seinem angestammten Ort zu halten, sucht sie juristischen Beistand bei dem jungen Anwalt Benedict Bordin (Markus Knüfken). Dieser ist nach vielen Jahren an den Starnberger See zurückgekehrt, um in die Kanzlei seines Vaters Martin (Charles Brauer) einzusteigen. Martin war einst der beste Freund von Franziskas Vater. Doch seit dem tödlichen Unfall, bei dem er anwesend war, hat er jeden Kontakt zu Lilo und Franziska abgebrochen. Darum sieht er es nicht gerne, dass sich zwischen seinem Sohn und Franziska neben den geschäftlichen Beziehungen eine innige Liebe entwickelt. Auch Lilo reagiert zunächst skeptisch, als Franziska ihr eröffnet, dass sie und Benedict heiraten wollen. Erst ihre beste Freundin Julia (Eva Kryll) kann ihr klarmachen, dass sie ihre erwachsene Tochter endlich loslassen muss. Aber gerade als es so aussieht, als könne sich Martins Verhältnis zu Franziska und Lilo endlich normalisieren, überschlagen sich die Ereignisse: Benedict stellt seinen Vater zur Rede und erfährt, dass Martin sich für Roberts Tod verantwortlich fühlt. Dieses Eingeständnis stellt die Beziehung von Benedict und Franziska auf eine schwere Probe. Nicht nur das: Lilo muss von Martin erfahren, dass Robert ein Geheimnis hatte, durch das ihre vermeintlich glückliche Ehe noch nachträglich infrage gestellt wird ...



"Utta Danella - Das Geheimnis unserer Liebe" ist ein berührendes Liebesdrama. Vor der malerischen Kulisse des Starnberger Sees erzählt der Film eine romantische Geschichte von Liebe und Freundschaft, Geheimnissen und Treue. In den Hauptrollen sind Diana Amft ("Mädchen, Mädchen") und Markus Knüfken ("Zwei Millionen suchen einen Vater") als Traumpaar zu sehen. An ihrer Seite spielen Rita Russek (SWR-"Tatort"-Stuttgart), Charles Brauer ("Liebe ist die beste Medizin", "Lotti auf der Flucht") und Eva Kryll ("Männer im gefährlichen Alter").



Mittwoch, 23. Mai 2018 (Woche 21)/19.04.2018



21.00 Die Knochen-Docs - und wie es weiterging ... Veronikas Geschichte



Seine Patientin, die kleine Veronika, wird Dr. Wenz, damals der Fußspezialist in der Heidelberger Orthopädie und von allen nur "Dr. Foot" genannt, sicher nie vergessen. Acht Jahre alt war sie zu jener Zeit, als sie ihm zum ersten Mal gegenüberstand: ein fröhliches, entzückendes Mädchen und das ganze Glück ihrer Adoptiveltern. "Wir wussten sofort: das ist unser Kind!", sagen Thomas und Sylvia Schmidt. Obwohl Veronika behindert war, hatten ihre Adoptiveltern sie in einem bulgarischen Kinderheim ausgesucht. Sie leidet am sogenannten Proteus-Syndrom, das heißt an einem Riesenwachstum einzelner Körperteile. Bei Veronika sind es die Füße: wahre "Elefantenfüße".



Für Wolfram Wenz, den erfahrenen Chirurgen, war es damals eine der größten Herausforderungen seiner Laufbahn. Es galt, Veronikas deformierten Fuß in einen halbwegs normalen zu verwandeln. Dies gelang durch eine riskante Operation, bei der "Dr. Foot" Veronikas Fuß gleichsam völlig neu aufbaute. Doch dies war nicht das Ende der Geschichte. Denn das Schicksal hielt für Veronika noch einige Herausforderungen bereit.



Acht Jahre später besucht SWR Autor Harold Woetzel Veronika und ihre Familie noch einmal. Aus dem Mädchen von damals ist inzwischen eine selbstbewusste junge Frau geworden, die sich immer weiteren Operationen unterziehen musste. Wie sie diese ertragen hat, aber auch wie sie sich bei allen Schwierigkeiten und Rückschlägen ihre Fröhlichkeit und ihren Optimismus bewahrt hat - davon erzählt dieser spannende und berührende Film.



Freitag, 25. Mai 2018 (Woche 21)/19.04.2018



Nachgelieferten Untertitel beachten!



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Gemeinsam durch dick und dünn Erstsendung: 11.03.2016 in SWR/SR



Freitag, 01. Juni 2018 (Woche 22)/19.04.2018



Nachgelieferten Untertitel beachten!



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Recht und Gerechtigkeit Erstsendung: 02.12.2016 in SWR/SR



