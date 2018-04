Nach dem überraschenden Einstieg des chinesischen Auto-Investors Li Shufu bei Daimler zieht der Dax-Konzern nach einem Medienbericht eine Beteiligung an Lis schwedischer Beteiligung Volvo in Betracht. Neben der Arbeit an einer gemeinsamen Plattform für E-Autos und der Belieferung von Volvo mit Motoren und Komponenten von Mercedes könne sich der...

Den vollständigen Artikel lesen ...