Frankfurt - Rund 2 Prozent legte der DAX vor dem Hintergrund volatiler Märkte auf Monatssicht zu, in den vergangenen zwei Wochen steht eine Erholung von 6,7 Prozent zu Buche, so die Deutsche Börse AG.Auf diese Bewegungen würden Fonds-Anleger laut Spezialisten im Parketthandel tendenziell mit Zurückhaltung reagieren. "Neben der traditionell ruhigeren Osterzeit spielen politische Themen eine Rolle", schätze Ivo Orlemann von der ICF Bank. Die Mischung aus Schlagzeilen über zusätzliche Sanktionen für Russland, ein im Raum stehender Handelskrieg und Angriffsrhetorik nach dem mutmaßlichen Einsatz von chemischen Waffen in Syrien hätten Investoren verunsichert.

