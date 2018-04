Hamburg (ots) - Am 26. April jährt sich die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986. Trotz der dramatischen Folgen dieses Unglücks für Mensch und Umwelt und trotz aktueller Atomkraft-Risiken wollen einige europäische Staaten in unmittelbarer Nähe zu Deutschland weiterhin in diese umstrittene Technik investieren. So planen Polen, Tschechien, die Slowakei und Ungarn derzeit den Bau von Atomkraftwerken zu hohen Milliardenkosten.



Dabei steht mit den erneuerbaren Energien eine funktionierende Alternative zur Verfügung. Doch wie macht man die schwankende Stromproduktion aus Wind und Sonne "steuerbar", um die Nachfrage jederzeit verlässlich bedienen zu können - und damit grundlastfähige Atomkraftwerke überflüssig zu machen? Und wie verhält es sich mit den Kosten für ein solches erneuerbares Gesamtsystem im Verhältnis zu den geplanten Atomprojekten in Osteuropa?



Diese Fragen haben - im Auftrag von Greenpeace Energy - die Experten des Berliner Analyseinstituts Energy Brainpool in einer Studie beantwortet. Die spannenden Antworten und Ergebnisse wollen wir Ihnen gerne im Detail präsentieren und laden Sie deshalb herzlich ein zur



