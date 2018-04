RHÖN-KLINIKUM AG: Aufsichtsrat nimmt Stellung zu manager magazin-Artikel DGAP-News: RHÖN-KLINIKUM AG / Schlagwort(e): Stellungnahme/Stellungnahme RHÖN-KLINIKUM AG: Aufsichtsrat nimmt Stellung zu manager magazin-Artikel 19.04.2018 / 16:22 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Corporate News Bad Neustadt a. d. Saale | 19. April 2018 Aufsichtsrat der RHÖN-KLINIKUM AG nimmt Stellung zu manager magazin-Artikel Das manager magazin (Ausgabe 5/2018) berichtet in seinem heute online erschienenen und morgen in der Printausgabe erscheinenden Artikel "Kranke Kultur" wie folgt: "Im Konzern gibt es nicht wenige, die behaupten, dass Münch seinen einstigen Vertrauten Holzinger lieber heute als morgen loswerden wolle." Unter Bezugnahme auf den o. g. Artikel nehmen der Aufsichtsratsvorsitzende Eugen Münch sowie Mitglied des Aufsichtsrates Prof. Dr. h. c. Ludwig Georg Braun, beides Großaktionäre der RHÖN-KLINIKUM AG, und Georg Schulze-Ziehaus, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates und ver.di-Fachbereichsleiter Gesundheit und Soziales in Hessen, wie folgt Stellung: "Die aktuelle Berichterstattung des manager magazins, wonach die Ablösung des Vorstandsvorsitzenden Stephan Holzinger gewollt oder beabsichtigt sei, ist falsch und entbehrt jeglicher Grundlage". Die RHÖNKLINIKUM AG zählt zu den größten Gesundheitsdienstleistern in Deutschland. Der Klinikkonzern bietet exzellente Medizin mit direkter Anbindung zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. An den fünf Standorten Zentralklinik Bad Berka, Campus Bad Neustadt, Klinikum Frankfurt (Oder), Universitätsklinikum Gießen und Universitätsklinikum Marburg werden jährlich mehr als 830.000 Patienten behandelt. Rund 16.700 Mitarbeiter sind hier beschäftigt. Mit dem RHÖN-Campus-Konzept setzt das Unternehmen derzeit ein neuartiges und zukunftsweisendes Projekt um, das die sektorenübergreifende medizinische Versorgung in ländlichen Gebieten auf ein neues Exzellenzniveau hebt und sich an den wachsenden Bedürfnissen der Patienten orientiert. www.rhoen-klinikum-ag.com Kontakt: RHÖN-KLINIKUM AG Unternehmenskommunikation T. +49 9771 65-1327 | kommunikation@rhoen-klinikum-ag.com 19.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: RHÖN-KLINIKUM AG Salzburger Leite 1 97616 Bad Neustadt a.d.Saale Deutschland Telefon: +49 (0)9771 - 65-0 Fax: +49 (0)9771 - 97 467 E-Mail: rka@rhoen-klinikum-ag.com Internet: www.rhoen-klinikum-ag.com ISIN: DE0007042301 WKN: 704230 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 676675 19.04.2018

ISIN DE0007042301

AXC0247 2018-04-19/16:22