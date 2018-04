Unterföhring (ots) - Ausverkauft! Die Tickets für das Finale von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" am 24. Mai 2018 in Düsseldorf sind nach nur einer Woche komplett ausverkauft. Heidi Klum kürt "Germany's next Topmodel" nach vier Jahren erstmals wieder im Rheinland.



"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - jeden Donnerstag, um 20:15 Uhr auf ProSieben



Aktuelle Infos rund um GNTM finden Sie immer auf der Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2018



Previews zur aktuellen Folge finden Sie hier: https://www.prosieben.de/alle-vorschauclips-gntm-staffel-13



