Mainz (ots) - Samstag, 21. April 2018, 12.05 Uhr



Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich



Gemeinsam lernen - aber wie?



Kinder mit Behinderung haben das Recht, auf Regelschulen zu gehen. Aber sind alle dazu bereit? Vieles ist in Bewegung; die Bundesländer lösen das unterschiedlich. Bremen hat die Förder-, Haupt- und Realschule abgeschafft, hier gibt es von der 5. bis zur 10. Klasse nur noch die Oberschule, eine Schule für alle. In dieser Sendung begleiten wir Kinder an einer Oberschule in Bremen.



Andere Bundesländer halten an Förderschulen fest und tun sich gleichzeitig schwer mit der Inklusion an Regelschulen. Welche Möglichkeiten Schüler haben, hängt sehr davon ab, wo sie aufwachsen. "Menschen - das Magazin" geht in einem Schulschwerpunkt vor allem der Frage nach, wie junge Menschen das selbst sehen und wie sie ihre Schule erleben, weil ihre Perspektive in der Berichterstattung oft viel zu kurz kommt. Wir wollen sie erzählen lassen und beobachten sie in ihrem Schulalltag, wollen wissen, was ihre Meinung zum Thema Inklusion ist und zu welchen Schlüssen sie selbst kommen. Auch Eltern und Lehrer kommen zu Wort.



Drei Teile "Menschen - das Magazin: Gemeinsam lernen - aber wie?" werden samstags um 12:05 Uhr ausgestrahlt.







Samstag, 21. April 2018, 15.20 Uhr



Kerners Köche



Zu Gast sind Ralf Zacherl, Alfons Schuhbeck, Cornelia Poletto und Lea Linster.



Samstag, 21. April 2018, 17.05 Uhr



Länderspiegel Moderation: Yve Fehring



Protest auf Rügen - Treppe am Königsstuhl soll bleiben Hauptsache Arbeit - Hartz-IV-Empfänger fordern Jobs Friedensfest gegen Rechtsrock - Ostritz macht mobil gegen Neonazis Hammer der Woche - Behörden-Clinch um Zierenten



Sonntag, 22. April 2018, 9.03 Uhr



sonntags Moderation: Andrea Ballschuh



Die Kraft der Vielfalt Alles gleich? Wie langweilig! In der Natur ist Vielfalt längst ein Erfolgsmodell. Je mehr Arten, desto größer die Chancen, zu überleben. Und in der Gesellschaft? "sonntags" trifft Menschen, die erfrischend anders sind, weil sie anders denken, anders aussehen oder anders leben. Wann wird Vielfalt als Bedrohung empfunden und wann als Bereicherung? Können wir von der Natur lernen und zwischenmenschlich mehr Wildnis wagen?



Sonntag, 22. April 2018, 17.10 Uhr



ZDF SPORTreportage Moderation: Norbert König



Fußball-Experte: Hanno Balitsch - Analyse des 31. Bundesliga-Spieltages Fußball-Story - Aktuelle Reportage Tennis: Fed Cup, Halbfinale - Deutschland - Tschechien Eishockey: DEL-Playoff, Finale - Zusammenfassung



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121