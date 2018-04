Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Impulse bleiben aus - Dax driftet ins Minus

Krypto Währung: Mieser Scherz

Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten

Es wird zunehmend zäh am Markt. Der Dax beißt sich am Widerstand bei etwa 12.600 Punkten die Zähne aus und dreht ins Minus. Schon am Mittwoch war er kaum vom Fleck gekommen. So etwas stärkt für gewöhnlich die Position der Bären

Anleger schauen am Nachmittag auf den US Arbeitsmarkt. Die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung ist homöopathisch zurückgegangen. Der PhillyFed Index, der Konjunkturindex des Fed-Bezirks von Philadelphia, ist überraschend gestiegen.

Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer sieht die meisten Meldungen eingepreist und erwartet bestenfalls positive Impulse von der US Berichtssaison bringen.

Vor dem Hintergrund der vor allem in den USA nicht mehr billigen Bewertung des Marktes, so der Experte, scheint eine Seitwärtstendenz nach der Aufwärtsbewegung der letzten Tage nun zunächst einmal das wahrscheinlichste Szenario zu sein.

Eine sehr unschöne Geschichte gibt es zu berichten aus dem Bereich der Cyber-Währungen. Savedroid, eines der größten Initial Coin Offerings (ICO) in Deutschland, war nicht mehr erreichbar. Auf der Website erschien ein Cartoon mit den Worten: And it?s gone - und weg ist es. Der Gründer meldet sich mit einem Tweet: Danke Jungs und tschüss. Mittlerweile ist er wieder da: Kein Betrug, sondern Werbegag - ein sehr schlechter.

Mit Geld spielt man nicht - schon gar nicht mit 60 Millionen Euro.

Merck verkauft an P&G

Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck ist sein Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten endlich losgeworden. Nachdem sich Interessenten wie Nestle oder Reckitt Benckiser zurückgezogen hatten, geht die Sparte jetzt an Procter & Gamble (P&G) . Allerdings liegt der Verkaufspreis mit 3,4 Milliarden Euro unter den Erwartungen von rund 4 Milliarden Euro.

Deutsche Bank verliert weiteren Vorstand

Der Vorstandsumbau bei der Deutschen Bank geht weiter: Nach nur gut eineinhalb Jahren in der Topetage verlässt IT-Vorstand Kim Hammonds das größte deutsche Geldhaus. Sie werde im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zur Hauptversammlung am 24. Mai 2018 aus dem Unternehmen ausscheiden.

Rocket Internet macht Kasse

Rocket Internet hat mit dem Verkauf von Anteilen am Kochboxenversender HelloFresh wie gewünscht 150 Millionen Euro eingenommen. 12,2 Millionen Papiere seien für je 12,30 Euro veräußert worden, teilte der Start-up-Spezialist am späten Mittwochabend mit.

Damit liegt der Preis über einen Euro unter dem Schlusskurs 13,36 Euro.

Börse Stuttgart TV

Wenn der - schmerzvolle - Hype um Bitcoin für etwas gut war, dann das:Er hat die Diskussion über eine Technik befeuert, welche die Art und Weise, wie wir kommunizieren du arbeiten revolutionieren könnte.

Die Blockchain Technik, also die relativ sichere dezentrale Datenbank, hat das Potenzial, auch die Finanzwelt grundlegend zu wandeln.

Dr. Guido Zimmermann ist Ökonom der LBBW und erklärt auf der Finanzmesse Invest, die Technik, die hinter dem Bitcoin steckt, und hat einige überraschende Thesen im Gepäck.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-vid eos/boerse-stuttgart-tv/?video=15104

Euwax Sentiment Index

Anleger in Stuttgart wollen sich am Mittwoch nicht festlegen.

Der EUWAX Sentiment Index, das Stimmungsbarometer der Börse Stuttgart, pendelt permanent zwischen Plus und Minus 20 Punkten.

Trends im Handel

US Techwerte sind derzeit bei Anlegern in Stuttgart wenig geliebt. bei Intuit, Amazon und Apple sehen Anleger überwiegend schwächere Kurse und verkaufen ihre Calls.

Gesucht dagegen sind nach einer Empfehlung Stabilus, einem Hersteller von Gasdruckfedern, hydraulischen Dämpfern und elektromechanischen Antrieben. Anleger greifen zu Knock-out-Calls.

