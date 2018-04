Die Immofinanz AG will ihren Anteil von rund 26 Prozent an der CA Immobilien Anlagen AG (CA Immo) verkaufen. Konkret geht es um 25,69 Millionen Aktien plus vier Namensaktien, die so genannten "Golden Shares". Bis zum 30. April 2018 können sich Interessenten melden. Das ist natürlich ein Schlag vor den Bug der Starwood Capital Group, die gestern ein Angebot (27,50 Euro je Aktie) für bis zu 26 Prozent ...

