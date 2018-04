Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-04-19 / 16:43 - Ergebnis durch unvorhersehbare Einmaleffekte und Verschiebungen temporär belastet, Steigerung des bereinigten EBITDA im laufenden Geschäftsjahr nicht mehr erzielbar - Langjähriger Wachstumskurs intakt: Weiterhin Rekordumsatz trotz Verschiebungen von Auslieferungen in das Folgejahr erwartet - Mittelfristig EBITDA-Marge von 10 bis 12 Prozent und ein Konzernumsatz von 200 Mio. Euro angestrebt Greifswald, 19.04.2018 - Deutschlands größter Serienyachthersteller HanseYachts AG (ISIN: DE000A0KF6M8 / WKN: A0KF6M) hatte in den letzten Wochen bei einem weiterhin auf Rekordniveau liegenden Auftragseingang und -bestand teils unvorhersehbare Effekte zu verzeichnen, die sich im laufenden Geschäftsjahr negativ auf das Ergebnis des Konzerns auswirken. Durch die Aufnahme der Marke Privilège in das Hanse Markenportfolio sowie überdurchschnittlich viele Produktionsanläufe von neuen Yachtmodellen kam es zu erheblichen zusätzlichen Aufwendungen. Hinzu kam die teilweise extreme Witterung in den Monaten Februar und März. Witterungsbedingte Lieferschwierigkeiten von Zulieferern und eine Grippewelle mit Personalfehlzeiten von teilweise über 20 Prozent in wichtigen operativen Einheiten - in der Spitze sogar bis 40 Prozent - führten zu Produktionsverzögerungen und Verschiebungen. Das bereinigte EBITDA für das laufende Geschäftsjahr 2017/2018 (Ende am 30. Juni) wird daher voraussichtlich in einer Spanne von EUR 5 bis 7 Mio. (Vorjahr 2016/2017: EUR 10,9 Mio., bereinigt um Vorjahressondereffekt: EUR 8,7 Mio.) liegen. Das Konzernergebnis sollte sich entsprechend verändern und demnach leicht negativ sein. *Langjähriger Wachstumskurs intakt: Weiterhin Rekordumsatz trotz Verschiebungen von Auslieferungen in das Folgejahr erwartet* Auslieferungen von Yachten mit Umsatzbeiträgen in hoher einstelliger Millionenhöhe werden sich durch diese Verzögerungen, in das ab dem 1. Juli 2018 beginnende Geschäftsjahr 2018/2019 verschieben. Der Umsatz und die Marge dieser Schiffe werden entsprechend im nächsten Fiskaljahr verbucht werden. Im laufenden Geschäftsjahr 2017/2018 wird jedoch weiterhin der bisher höchste Umsatz der Firmengeschichte erwartet. *Mittelfristig EBITDA-Marge von 10 bis 12 Prozent und ein Konzernumsatz von 200 Mio. Euro angepeilt* "Die erfolgreiche Neupositionierung der Kernmarke HanseYachts, das kräftige Wachstum bei den Motoryachten und die neuen Privilège-Katamarane werden weiterhin für eine starke Auftragslage sorgen. HanseYachts geht daher auch für die Folgejahre von weiterem Wachstum aus und erwartet, mittelfristig die 200-Mio.-Euro-Umsatzschwelle bei einer EBITDA-Marge in der Spanne von 10 bis 12 Prozent und somit auf dem Niveau sehr profitabler Mitbewerber zu erreichen," so CEO Jens Gerhardt. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: HanseYachts Aktiengesellschaft Schlagwort(e): Unternehmen 2018-04-19 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: HanseYachts Aktiengesellschaft Ladebower Chaussee 11 17493 Greifswald Deutschland Telefon: +49 (0)3834-5792-20 Fax: +49 (0)3834-5792-81 E-Mail: ir@hanseyachts.com Internet: www.hansegroup.com ISIN: DE000A0KF6M8, DE000A11QHZ0, DE000A1X3GL4 WKN: A0KF6M, A11QHZ, A1X3GL Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP-Media 676681 2018-04-19

