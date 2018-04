Die Aktie der Commerzbank hat am Mittwoch einen kleineren Einbruch verzeichnet. Es ging um mehr als 1,5 % nach unten. Damit nähert sich der Wert nun der wichtigen Untergrenze in Höhe von 10 Euro. Noch ist nichts verloren. Allerdings befindet sich der Wert ohnehin im charttechnischen Abwärtstrend. Dieser könnte massiv werden, sofern es tatsächlich in den einstelligen Kursbereich zurückgehen sollte. Indes: Noch besteht Hoffnung darauf, dass die Aktie auch 11 Euro wieder erreicht. Hier findet sich ... (Frank Holbaum)

