Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Schneider Electric nach Umsatzzahlen von 77 auf 80 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Elektrokonzern sei stark in das neue Jahr gestartet, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er darauf, dass die Konsensschätzung für den Umsatz im ersten Quartal vom Konzern übertroffen und das Jahresziel bekräftigt wurde./ck/tih Datum der Analyse: 19.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0067 2018-04-19/17:16

ISIN: FR0000121972