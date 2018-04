Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

TIBCO BusinessWorks Container Edition bietet erweiterten Support für CloudFoundry(press1) - Die vertiefte Partnerschaft mit der Cloud Foundry Foundationstärkt das TIBCO Cloud-Native-SortimentMünchen, 19. April 2018 - TIBCO Software Inc [1]. [1], ein weltweitführender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware,lässt aufhorchen: TIBCO BusinessWorks Container Edition bietet künftignoch mehr Unterstützung für Cloud Foundry Container Runtime [2] sowiePivotal Cloud Foundry(R) 2.0 und höher. Unternehmen können damit dasKubernetes(R) System auf der Cloud Foundry Plattform parallel zurAnwendungslaufzeit [3] für Cloud-native Integrationsapplikationen nutzen.Ergänzt wird das neue Angebot durch die Unterstützung von Project Riff.Mit ihr lassen sich Funktionen anhand von Workflows ausführen, die inProject Flogo(R) definiert wurden, der TIBCO-eigenen quelloffenenMicroservice-Lösung für IoT-Edge-Anwendungen. Nutznießer sind zum einenEntwickler, die Integrationsapplikationen und -services wie beispielsweisePivotal Function Services [4] in Plattformen des Cloud Foundry Ökosystemsbereitstellen können. Aber auch TIBCO Kunden profitieren von deninnovativen Neuerungen. Sie können ihr Instrumentarium künftig sozusammensetzen, dass sich Geschäftsziele möglichst effizient und effektivrealisieren lassen."Integration ist und bleibt ganz oben auf der Unternehmensagenda. Mit dererweiterten Unterstützung von TIBCO BusinessWorks Container Edition fürCloud Foundry Container Runtime treffen wir den Nerv der Zeit", ist NelsonPetracek, Global CTO von TIBCO, überzeugt. "Durch die intensivierteZusammenarbeit können unsere Kunden nun die faszinierenden Multi-Cloud-Möglichkeiten der Cloud Foundry Plattform nutzen und zugleich ihreInvestitionen in die TIBCO Integrationstechnologie schützen. UnserePartnerschaft bietet ihnen eine einzigartige Kombination aus erstklassigerIntegrationsfähigkeit mit ereignisgetriebenen Microservices und derbranchenführenden Cloud-nativen Open-Source-Plattform."Anwender von TIBCO BusinessWorks Container Edition können weiterhinvisuelle Funktionen nutzen, um Integrationsapplikationen und APIs zuerstellen. Im Anschluss daran können sie diese entweder als Buildpacksoder Container in Cloud Foundry bereitstellen, ohne auch nur die kleinsteÄnderung an ihrer Applikation vornehmen zu müssen. Unabhängig von derBereitstellungsvariante können die Applikationen direkt auf die Governance-, Monitoring-, Logging- und Management-Funktionalität derzugrundeliegenden Plattform zugreifen. Der große Vorteil: Endnutzer könnenihre APIs und Microservices ohne Vendor Lock-in verknüpfen undgleichzeitig flexibel bleiben, da sie innerhalb von Cloud Foundry dieCloud-Umgebung für ihre Applikationen nach Belieben wechseln können."Wir freuen uns auf die weiterhin gute Zusammenarbeit mit einem soinnovativen Unternehmen wie TIBCO", erklärt Abby Kearns, ExecutiveDirector der Cloud Foundry Foundation. "TIBCO und die Cloud FoundryFoundation pflegen seit dem Start von TIBCO BusinessWorks ContainerEdition eine fruchtbare Partnerschaft, aus der die hochgradigskalierbaren, Enterprise-fähigen Applikationen hervorgehen, die für diedigitale Transformation unverzichtbar sind. Angesichts der dynamischenMarktentwicklung wird sich unsere Kooperation mit Sicherheit nochvertiefen."Informationen über TIBCOAls Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO ConnectedIntelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und machtUnternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zuEndgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten inEchtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolleAnalyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende vonKunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operativeProzesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern.Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahrenSie unter http://www.tibco.com/.###TIBCO, Flogo, Mashery, Mashling, Statistica und das TIBCO Logo sindHandelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von TIBCO Software Inc.und/oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern.Alle anderen Produkt- und Unternehmensnamen und -marken, die in diesemDokument genannt werden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werdennur zum Zweck der Warenbezeichnung erwähnt.PR-Kontakt Deutschlandeloquenza pr gmbhSusanne Leisten/ Tobias JostEmil-Riedel-Str. 1880538 MünchenTel.: 49 (0) 89 24 20 38-0E-Mail: mailto:tibco@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

