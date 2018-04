Mainz (ots) - Woche 16/18 Freitag, 20.04.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.25 Scientology - Auf der Spur mysteriöser Todesfälle



6.10 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Wenn Frauen töten: Marianne Bachmeier Deutschland 2016



6.55 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Die Lust am Töten: Jürgen Bartsch Deutschland 2016



7.40 forum am freitag



7.55 Die Welt der Reichsbürger Träumer, Aussteiger, Extremisten Deutschland 2017



8.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.40 Deutschland radikal - Internet, Hetze, Gewalt Deutschland 2017



9.25 Die Rechte Wende - Beobachtungen jenseits der Mitte



( weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 11.10 NSU privat Innenansichten einer Terrorzelle Deutschland 2015



( weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Geheimnisse der Kirche Die Nägel von Golgatha Neuseeland 2015



22.25 Geheimnisse der Kirche Rätsel um Maria Neuseeland 2015



23.10 Geheimnisse der Kirche Tod am Kreuz Neuseeland 2015



23.55 Geheimnisse der Kirche War Jesus verheiratet? Neuseeland 2015



0.40 heute journal



1.05 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Distanzwaffen Deutschland 2017



1.50 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Angriff aus der Luft Deutschland 2017



2.35 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Krieg zur See Deutschland 2017



3.20 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Schneller als der Gegner Deutschland 2017



4.05 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Kraft der Zerstörung Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )



