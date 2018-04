Mainz (ots) - Woche 17/18



So., 22.4.



Bitte Änderung beachten:



16.30 planet e.: Der Plastik-Fluch



(Text und weitere Angaben siehe So., 13.5.2018, 16.30 Uhr)



("planet e.: Tierversuche auf dem Prüfstand" wird auf So., 29.4.2018 verschoben.)



Woche 18/18



So., 29.4.



Bitte Änderung beachten:



16.30 planet e.: Tierversuche auf dem Prüfstand



(Text und weitere Angaben siehe So., 22.4.2018, 16.30 Uhr)



(planet e.: Zement - der heimliche Klimakiller" wird auf So., 13.5.2018, verschoben.)



Woche 19/18



Do., 10.5.



11.10 ZDF spezial Vive l'Europe - Karlspreis für Emmanuel Macron Bitte Änderung beachten: Moderation: Andreas Klinner



Bitte streichen: Matthias Fornoff



Woche 20/18



So., 13.5.



Bitte Änderung beachten:



16.30 planet e.: Zement - der heimliche Klimakiller



(Text und weitere Angaben siehe So., 29.4.2018, 16.30 Uhr)



("planet e.: Der Plastik-Fluch" wird auf So., 22.4.2018, 16.30 Uhr vorgezogen.)



Di., 15.5.



Bitte Änderung beachten:



22.15 37° K.o. getropft (HD/AD/UT) Leben nach dem Filmriss Film von Annette Heinrich Deutschland 2018



("37°: Mein Haus zieht mit" wird auf den 12.06.2018 verschoben.



Woche 21/18



Do., 24.5.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:



22.15 maybrit illner spezial



23.30 Markus Lanz (VPS 23.15)



0.45 heute+ (VPS 0.30)



1.00 Gätjens großes Kino (VPS 0.45)



1.20 Heldt (VPS 1.05)



2.05 Notruf Hafenkante (1.50) Hans im Glück



2.50 Notruf Hafenkante (2.35) Melanies Albtraum



3.35 SOKO Stuttgart (VPS 3.20)



4.20 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.05)



5.05 hallo deutschland (VPS 5.00)



(Die Wiederholung "Leute heute" entfällt.)



