Die Deutsche Telekom hat zuletzt weitere Kursgewinne geschafft, vermerken die Analysten aus dem charttechnischen Lager. Dies wiederum kann als gutes Zeichen gelten, insofern die Aktie sich, wie an dieser Stelle schon mehrfach angemerkt, in den kommenden Sitzungen damit auch in einen stärkeren Aufwärtstrend katapultieren kann. Die Marke von 14 Euro könnte nun zu einer Unterstützung werden. Darüber kann schnell bis 15 Euro bzw. sogar bis zum Zwischenhoch bei 15,50 Euro hinaufgehen, erwarten die ... (Frank Holbaum)

