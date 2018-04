Daimler präsentiert sich heute zwar nicht mehr so schwach wie noch am Vortag. Doch noch immer konnte sich der Wert nicht von seinen bisherigen Tiefpunkten im herrschenden charttechnischen Aufwärtstrend nach oben absetzen. Die Aktie befindet sich in Höhe von 65 Euro vielmehr im charttechnischen Abwärtsmodus, der allerdings jederzeit beendet werden kann. Schließlich sind die Kurse nicht weit von den bisherigen Zwischenhochs bei 67/68 Euro entfernt. Zudem: Wichtige kursschädigende Nachrichten sind ... (Frank Holbaum)

