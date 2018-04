BHP Billiton hat am Donnerstagmorgen die Produktionszahlen per erste neun Monate des Geschäftsjahres 2017/18 sowie das dritte Quartal bekannt gegeben. Peer Rio Tinto hat seine Produktionsdaten bereits einen Tag vorher präsentiert. Folgend die Daten von BHP Billiton per Q1-Q3 2017/18:

Petroleum: 143 Mio. Barrel Öläquivalente - - 8 % YoY. Kupfer: 1,29 Mio. Tonnen - +37 % YoY. Eisenerz: 175 Mio. Tonnen - +2 % YoY. Kokskohle: 31 Mio. Tonnen - -2 % YoY. Energiekohle: 20 Mio. Tonnen - -4 % YoY.

BHP

