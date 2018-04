RWE hat sich am Donnerstag kaum bewegt, zumal auch keine neue Nachrichten an den Markt kamen. Dennoch ist die Stimmung gut. Das Kursziel scheint auf mindestens 23,15 Euro und darüber hinaus dann 24,61 Euro eingestellt zu werden. Denn: Die Aktie befindet sich in einem charttechnischen Aufwärtstrend. Dabei hat der Wert vor allem mit 20 Euro eine wichtige Untergrenze hinter sich gelassen und dürfte dabei auch eine Haltezone etabliert haben. Die jüngsten Kursgewinne führen den Wert in einen Bereich, ... (Frank Holbaum)

