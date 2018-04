Wirecard konnte am Donnerstag im Laufe des Vormittaghandels weiter aufsatteln, im Verlauf des Tages dreht die Aktie aber wieder etwas in den Minusbereich. Dennoch konnte am Mittwoch ein neuer Allzeitrekord auf Schlusskursbasis aufgestellt werden. Lange Zeit hatten Chartanalysten darauf gewartet, dass die Aktie die Grenze von 110 Euro von unten nach oben durchkreuzt. Genau dies ist nunmehr gelungen, sodass in den kommenden Wochen mit einem weiteren Ausbruch nach oben zu rechnen sei, meinen die ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...