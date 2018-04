Flynn, die preisgekrönte Bestsellerautorin und Drehbuchautorin von Gone Girl und Sharp Objects, wird die Schöpferin, Executive Producer und Showrunner von Utopia sein, einer neuen Serie, exklusiv für Prime Video in mehr als 200 Ländern und Territorien

(NASDAQ: AMZN) Amazon Studios gab heute bekannt, dass sie grünes Licht für einen Serienproduktionsauftrag für Utopia erteilt hat, eine Serie mit neun Episoden der preisgekrönten Gillian Flynn, der Bestsellerautorin und Drehbuchautorin des für den Golden Globe nominierten Films Gone Girl und den mit Spannung erwarteten HBO-Film Sharp Objects.Flynn hat auch ein Gesamtabkommen mit Amazon Studios für Fernsehen abgeschlossen, das Utopia als erstes Projekt enthält. Utopia wird ausschließlich auf Prime Video in mehr als 200 Ländern und Territorien zur Verfügung stehen.

Utopia basiert auf der britischen Serie mit demselben Namen, die von Dennis Kelly geschrieben wurde. Die Serie ist eine Koproduktion von Endemol Shine North America und Kudos, einem Produktionsstudio der britischen Endemol Shine Group und Amazon Studios.

Eine Gruppe junger Erwachsener, die sich online kennengelernt haben, werden gnadenlos von einer undurchsichtigen, "Deep State"-Organisation gejagt, nachdem sie in den Besitz einer fast mystischen, graphischen Novelle, eines unterirdischen Kults gekommen sind sie finden heraus, dass die Verschwörungstheorien auf den Seiten des Comics durchaus realistisch sein könnten und werden in die gefährliche und ironische Position gezwungen, die Welt retten zu müssen.

"Wir sind große Fans von Gillian Flynns aufregenden Werken", so Nick Hall, Head of Alternative Series für Amazon Studios. "Sie schreibt so fesselnd, dass das Publikum fortwährend gespannt ist und sie versteckt die Erwartungen hinter ihren Charakteren. Sie möchte den Mitgliedern von Prime Video eine Serie bieten, die sie nicht vergessen, und Utopias Relevanz verspricht seine Zuschauer rund um die Welt anzusprechen."

"Utopia ist reine kreative Katzenminze für mich. Dennis Kellys Show hat mich umgeworfen, und er war unglaublich großzügig mir gegenüber, indem er mir seine Welt eröffnet hat und mich in ihr hat herumspielen lassen, bis es auch meine eigene verrückte, wilde Welt wurde. Bei Utopia geht es um wichtige Probleme innerhalb einer dunklen, verwickelten Geschichte es ist eine Serie, die dringend, aktuell und ein bisschen verrückt ist, aber auch ganz viel Spaß macht", meinte Gillian Flynn.

Diederick Santer, CEO von Kudos erklärte: "Dennis Kelly und das Team bei Kudos schufen einen einmaligen, dunklen und spannenden, britischen Thriller, und wir sind unglaublich froh, dass er auf so großartige Art und Weise von Gillian Flynn für ein neues globales Publikum neu inszeniert wurde."

Flynn ist die Schöpferin, Executive Producer und Showrunner von Utopia, und die Executive Producers umfassen Jessica Rhoades (die mit Flynn für Sharp Objects zusammenarbeitete), Sharon Hall, Karen Wilson, Dennis Kelly und Diederick Santer. Sharon Levy, President, Unscripted Scripted Television, Endemol Shine North America, wird die Produktion für Endemol Shine beaufsichtigen.

Prime Original-Serien stehen Prime-Mitgliedern zum Streamen und Genießen mittels der Prime Video App für Fernseher, angeschlossene Geräte einschließlich Amazon Fire TV, und Mobilgeräten bzw. online mit anderen Prime Original-Serien bei Amazon.com/originals ohne Extrakosten zu ihrer Mitgliedsgebühr zur Verfügung. Qualifizierte Kunden, die noch keine Prime-Mitglieder sind, können sich kostenlos bei www.amazon.com/prime für eine Probemitgliedschaft anmelden. Eine Liste aller mit Prime Video kompatiblen Geräte finden Sie unter www.amazon.com/howtostream. Inhalte sind über die Prime Video-App und PrimeVideo.com in mehr als 200 Ländern und Territorien verfügbar.

Über Prime Video

Prime Video ist ein Premium-On-Demand-Unterhaltungsservice, der Kunden die größte Auswahl zum Betrachten bietet alles, was sie gerne sehen, einfach zu finden, an einem Ort.

Prime umfasst: Sehen Sie Tausende von beliebten Filmen oder Fernseh-Shows, einschließlich unseren preisgekrönten Prime Originalen, wie z. B. The Grand Tour , The Marvelous Mrs. Maisel and Sneaky Pete , Academy Award-Gewinner Manchester by the Sea und The Salesman und den Kandidaten für einen Academy Award The Big Sick, exklusive Filme, Live Sport und lizensierte und selbstveröffentliche Inhalte, verfügbar in über 240 Ländern und Territorien weltweit.

Sehen Sie Tausende von beliebten Filmen oder Fernseh-Shows, einschließlich unseren preisgekrönten Prime Originalen, wie z. B. , , Academy Award-Gewinner und und den Kandidaten für einen Academy Award exklusive Filme, Live Sport und lizensierte und selbstveröffentliche Inhalte, verfügbar in über 240 Ländern und Territorien weltweit. Sehen Sie mehr mit Prime Videokanälen : Prime-Mitglieder können über 100 Kanäle wie HBO, SHOWTIME, STARZ, CBS All Access, Cinemax usw. ergänzen ohne, dass Extra-Apps heruntergeladen werden müssen oder Kabel notwendig wären. Sie zahlen nur für jene Kanäle, die sie wollen und können sie jederzeit kündigen. Die vollständige Liste der verfügbaren Kanäle finden Sie unter www.amazon.com/channels

: Prime-Mitglieder können über 100 Kanäle wie HBO, SHOWTIME, STARZ, CBS All Access, Cinemax usw. ergänzen ohne, dass Extra-Apps heruntergeladen werden müssen oder Kabel notwendig wären. Sie zahlen nur für jene Kanäle, die sie wollen und können sie jederzeit kündigen. Die vollständige Liste der verfügbaren Kanäle finden Sie unter www.amazon.com/channels Mieten oder besitzen : Hunderttausende von Titeln, einschließlich neu herausgekommener Filme und aktueller Fernsehprogramme stehen für On-Demand Mieten oder Kaufen für alle Amazon -Kunden zur Verfügung.

: Hunderttausende von Titeln, einschließlich neu herausgekommener Filme und aktueller Fernsehprogramme stehen für On-Demand Mieten oder Kaufen für alle Amazon -Kunden zur Verfügung. Sofortiger Zugriff : Sofortiges Anschauen, jederzeit, überall, mit der Prime Video-App auf Fernsehern, Mobilgeräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire-Tablets und Apple TV oder online. Eine Liste aller kompatiblen Geräte finden Sie unter www.amazon.com/howtostream

: Sofortiges Anschauen, jederzeit, überall, mit der Prime Video-App auf Fernsehern, Mobilgeräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire-Tablets und Apple TV oder online. Eine Liste aller kompatiblen Geräte finden Sie unter www.amazon.com/howtostream Bessere Erlebnisse: Machen Sie das Meiste aus jeder Betrachtung mit 4K Ultra HD und High Dynamic Range (HDR) kompatiblen Inhalten. Schauen Sie hinter die Kulissen Ihrer Lieblingsfilme und Fernseh-Shows mit exklusivem X-Ray-Zugriff, unterstützt von IMDb. Speichern Sie es für später mit bestimmten mobilen Downloads für Offline-Betrachten

Zusätzlich zu Prime Video enthält die Prime-Mitgliedschaft unbegrenzte, schnelle, kostenlose Versandoptionen in allen bei Amazon verfügbaren Kategorien, über zwei Mio. Lieder und Tausende von Playlists und Stationen mit Prime Music, gesicherte Fotospeicherung mit Prime Photos, unbegrenztes Lesen mit Prime Reading, unbegrenzter Zugriff auf einen digitalen Audiobook-Katalog mit Audible Channels für Prime, eine Wechselauswahl von kostenlosen Digitalspielen und "In-Game"-Beute mit Twitch Prime, früher Zugriff auf ausgewählte Lightning Deals, exklusiver Zugriff und Rabatte auf bestimmte Waren und mehr. Zum Anmelden bei Prime oder um mehr zu erfahren, besuchen Sie: www.amazon.com/prime.

Über Amazon

Amazon orientiert sich an vier Grundsätzen: Orientierung am Kunden statt an der Konkurrenz, Leidenschaft für Neuerungen, Einsatz für betriebliche Optimierung sowie langfristiges Denken. Kundenrezensionen, 1-Click-Einkäufe, persönliche Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire-Tablets, Fire TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einige der von Amazon angebotenen Produkte und Dienstleistungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.amazon.com/about. @AmazonNews.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180419006083/de/

Contacts:

Amazon.com, Inc.

Medien-Hotline

Amazon-pr@amazon.com

www.amazon.com/pr