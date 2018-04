DAX: Marktlage beruhigt sich - Continental startet eine Gegenbewegung

Der DAX hat seine Erholungsrallye vorerst unterbrochen. Die gute Nachricht ist jedoch, dass Börsianer hierzulande vorerst offenbar auch nicht viel von ausgedehnten Gewinnmitnahmen wissen möchten.

Das war heute los. Nachdem sich Anleger in den vergangenen Wochen an eine deutlich gestiegene Volatilität gewöhnt hatten, war es heute nun der zweite Tag in Serie, an dem sich die Kursbewegungen im DAX in Grenzen hielten. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer notierte die meiste Zeit des Tages im Bereich des Vortagesschlusses.

Das waren die Tops & Flops. Zu den DAX-Tagesgewinnern gehörte heute die Continental-Aktie (WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004). Das Papier des Reifenherstellers und Automobilzulieferers konnte nach einem verhaltenen Handelsauftakt im späteren Verlauf deutlich an Wert zulegen. In der Spitze ging es um mehr als 2 Prozent in die Höhe. Damit erlebten Anleger eine Gegenbewegung, nachdem eine Gewinnwarnung gestern noch für einen deutlichen Kurssturz gesorgt hatte.

