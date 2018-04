Starwood Capital sucht nach Gelegenheiten, um im österreichischen Immobilienmarkt aktiv zu werden. Der Investor hat zwei Offerten auf den Tisch gelegt.

Der US-Investor Starwood Capital befeuert die Übernahmespekulationen in der österreichischen Immobilienbranche. "Die Tatsache, dass wir keine Offerte für S Immo vorgelegt haben, heißt nicht, dass wir andere Optionen ausschließen", sagte Starwood-Manager Keegan Viscius der Nachrichtenagentur Reuters in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview. "Wir schauen uns weiter nach Gelegenheiten in Europa um." Im Moment liege der Fokus aber auf den beiden Offerten für den Erwerb von Minderheitsanteilen an den Wiener Immobilienfirmen Immofinanz und CA Immo.

Am Mittwoch hatte Immofinanz für einen Paukenschlag gesorgt: Kaum hatte Starwood Capital seine Offerten für Immofinanz und CA Immo auf den Tisch gelegt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...