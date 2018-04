Guilin, China (ots/PRNewswire) - Wenn es um Action-Videos geht, sind die meisten Outdoor-Begeisterten vertraut damit, all ihre aufregenden Momente mit den GoPro Action-Kameras festzuhalten. Der entscheidende Aspekt beim Action-Bildmaterial ist die Stabilisierung und das Geheimnis der Stabilisierung liegt in einem guten Stabilisator. Vom G4 bis zum G5 sind die Gimbal-Stabilisatoren von Feiyu aufgrund ihrer herausragenden Leistung und Stabilisierung die erste Wahl unter Extremsport-Fans geworden. Jetzt wird G6, der neue Action-Stabilisator der G-Serie, am 16. April auf dem Markt eingeführt.



Perfekte Aufnahmen mit Feiyu G6



Der Gimbal-Stabilisator G6 wurde im Hinblick auf Hardware und Software auf den modernsten Stand gebracht. Zuerst ist zu erwähnen, dass er mit WiFi+ Bluetooth ausgestattet ist. Bei Verbindung mit den GoPro-Action-Kameras ermöglicht dies den Nutzern, auf einen anderen Modus umzuschalten und die Parameter der Kamera mit einem Klick auf der seitlichen Bildschirmtaste anzupassen.



Zweitens bietet der neue G6-Stabilisator von Feiyu außerdem den beeindruckenden OLED-Bildschirm, über den Nutzer die Kamera-Parameter, den Modus des Stabilisators und die Bluetooth-Verbindung ablesen können, was für eine bessere Steuerung der Kamera und des Stabilisators sorgt.



Zusätzlich macht es der neu programmierte, systematische Algorithmus des G6 möglich, bessere Leistungen bei noch weniger Energieverbrauch zu bringen. Gleichzeitig wird durch den optimierten Motordrehmoment dafür gesorgt, dass die Nutzer filmreife Aufnahmen mit besserer Stabilisierung und Effizienz bekommen werden.



Zu guter Letzt ist der G6-Stabilisator jetzt dank eines brandneuen Algorithmus-Rahmens flexibler und stabiler als je zuvor. Durch das nagelneue Elevationsdesign kann sich der Stabilisator auch in alle Richtungen und sowohl auf der Nickachse als auch der Richtungsachse frei drehen, was für den Videofilmer eine neue barrierefreie Sicht bedeutet.



Aufnahmen mit Feiyu G6 - was immer und wie Sie wollen



Aufbauend auf der Spitzenqualität des G6 ist der brandneue G6-Stabilisator mit metallischen und wasserresistenten Materialien überzogen. Die leistungsstarke Batterie liefert bis zu 12 Stunden Betriebsdauer und kann außerdem GoPro Action-Kameras über die eingebaute Schnittstelle aufladen. Darüber hinaus können Anwender durch die umfassenden Funktionen und individuell einstellbaren Präferenzen in noch mehr Szenarien vom G6 profitieren.



Der G6 ist mit den meisten Action-Kameras kompatibel, unter anderem mit GoPro HERO6 / HERO5 / HERO4 / HERO3+ / HERO3, RX0 und YI 4K+, AEE sowie weiteren Action-Kameras mit ähnlichen Formen und Abmessungen. Der G6 wird über Ali Express, Amazon und die Website von Feiyu vertrieben.



