Die Novartis-Aktie notiert in dieser Woche, Stand Donnerstagnachmittag, mit 2,83 % im Minus. Einer der hauptsächlichen Gründe dafür dürften die gemischt ausgefallenen Ergebnisse per erstes Quartal 2018 sein. Charttechnisch betrachtet wird es nun aber kritisch, denn die Aktie testet die untere Trendlinie der mittelfristigen Konsolidierung an, siehe Chart auf Wochenkerzenbasis unten. Ein Schlusskurs auf Wochenkerzenbasis darunter dürfte einen Ausbruch mit einer anschließend nachhaltigen Abwärtsbewegung ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...