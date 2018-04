Daimler AG: Keine guten Sterne für die Sterne!

Für die Aktie des Stuttgarter Autoherstellers hatte ich in meiner letzten Analyse die Fortführung der bereits laufenden Korrektur prognostiziert. Diesem Anspruch konnte die zwischenzeitliche Performance auch nachkommen. Die temporäre Komponente hat sich bei Weitem nicht so ausgeprägt, als von mir zunächst angenommen. Dennoch halte ich an meiner bisherigen Zählweise fest, da eine Regelverletzung bislang noch nicht zu konstatieren ist. Aus größerer Höhe betrachtet befindet sich Daimler in einer waschechten Korrektur, auch wenn der Chart darüber hinwegtäuschen könnte.

