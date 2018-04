Hamburg (ots) -



Der Invisible Pink Spacer-BH ergänzt bei LASCANA das große Sortiment an Lingerie- und Beachwear-Artikeln um ein Highlight-Produkt, das sich über die Hälfte der deutschen Frauen wünschen*: Einen BH in einem verführerischen Rotton, der sich nicht unter weißer Kleidung abzeichnet. Invisible Pink vereint neben der revolutionären Farbe außerdem alle Eigenschaften, die ein potentieller Lieblings-BH mitbringen muss - Komfort und eine tolle Optik. Dies wünschen sich über 80% aller Frauen von ihrem BH.*



Die Lösung für weiße Oberteile



Die Herausforderung, den richtigen BH zu finden, um ihn unter einer weißen Bluse oder einem weißen Shirt zu tragen, kennen fast alle Frauen. Der eine zeichnet sich zu sehr ab, der andere ist unbequem. Vor allem die Farbe ist ein Problem: Aus Mangel an Alternativen wird zu Nude- oder Weißtönen gegriffen, die sich jedoch oft abzeichnen. LASCANA hat in Zusammenarbeit mit Cogitaris eine repräsentative Umfrage zu dem Thema durchgeführt und festgestellt, dass über die Hälfte der deutschen Frauen, bis 29 Jahre sogar 70% der Frauen, eine Alternative zu Basic-BH-Farben vermissen*. Gerade bei Nude-Tönen stimmen die Farbtöne der eigenen Haut mit der Beige-Nuance der angebotenen BHs nur selten überein.



LASCANA lüftet im Zuge der Umfrage ein wohlbehütetes Geheimnis, das 87% der deutschen Frauen nicht kannten*: Es gibt bestimmte Rot- und Pinktöne, die unter weißen Oberteilen nicht durchscheinen. Die Neuheit von LASCANA, der Invisible Pink Spacer-BH, in seinem verführerischen Berry-Farbton ist unsichtbar unter weiß - eine modische Alternative zu Nude- und Weiß-Tönen! Der Grund: Der Farbton gleicht den Rottönen in der Haut und wirkt dadurch unsichtbar.



Einzigartiger Tragekomfort und perfekter Halt dank besonderer Verarbeitung



Außerdem bietet dieser BH einzigartigen Tragekomfort: Das spezielle Spacer Cup schmiegt sich der Brust perfekt an. Dabei ist er besonders atmungsaktiv, transportiert also Feuchtigkeit optimal ab - der ideale Sommer-BH. Ein zusätzliches Highlight ist der außergewöhnliche Größenlauf (32 Größen bis Unterbrustweite 100 und bis Cup G). Innerhalb des Größenlaufs sind alle verarbeiteten Einzelteile perfekt auf die jeweilige Größe abgestimmt.



Der Invisible Pink Spacer-BH bietet bei jeder Größe höchsten Tragekomfort und sitzt perfekt. Die speziellen Schalen des Spacer Cups tragen nicht auf und geben der Brust eine natürliche Form, während die Cups nahtlos vorgeformt sind. Sie eignen sich optimal unter Shirts, die eng auf dem BH liegen, denn sie zeichnen sich nicht ab.



Der Invisible Pink Spacer-BH ist ab sofort in allen LASCANA Filialen sowie online auf lascana.de und anderen Online-Plattformen, sowie auf ausgewählten Shop-in-Shop-Flächen ab 39,99EUR erhältlich. Die Serie Invisible Pink umfasst einen passenden Slip, einen String und eine Panty im gleichen Farbton.



LASCANA in Kürze



Das 2006 gegründete Multi-Brand-Konzept "LASCANA - It's a woman's world" präsentiert sich auf dem deutschen und internationalen Wäsche- und Bademoden-Markt mit 25 Filialen, 9 eigenen Online-Shops, über 900 Shop-in-Shop- und Wholesale-Flächen. LASCANA zeichnet sich durch hohe Qualität und erstklassige Passform zu attraktiven Preisen aus. Namhafte exklusive Lizenz-Marken wie u.a. Bench, Buffalo, Jette, Sunseeker, Venice Beach und s.Oliver setzen neben der Eigenmarke LASCANA exklusive Akzente und komplettieren das Angebot.



*Ergebnisse einer repräsentativen Online-Befragung mit 1000 Frauen in Deutschland im Alter von 20 bis 69 Jahren, die LASCANA in Zusammenarbeit mit Cogitaris im März 2018 durchgeführt hat.



Pressekontakt: LASCANA Public Relations Christopher Herden christopher.herden@lascana.de Telefon +49 40 6461 4225