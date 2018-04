München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Sarah Lombardi arbeitet in Nashville an ihrem Comeback als Sängerin - Auf dem Weg zum neuen Album stellt sich Sarah dem Spagat zwischen Kind und Karriere - Ausstrahlung: Ab Mittwoch, 9. Mai 2018, um 22:15 Uhr bei RTL II



Sarah Lombardi (25) möchte gesanglich wieder voll durchstarten und dafür ist ihr kein Weg zu weit. Mit Sohnemann Alessio (2) und Oma Carmela (70) im Gepäck macht sie sich auf den Weg in die musikalische Hauptstadt der USA: Nashville. SARAH möchte die Chance für ihr großes Comeback nutzen, doch die gemeinsame Zeit mit Alessio darf nicht zu kurz kommen. Die alleinerziehende Mama stellt sich dem Spagat zwischen Kind und Karriere und versucht Musik und Sohn unter einen Hut zu bekommen.



Mit den Aufnahmen für ihr neues Album in der altehrwürdigen Metropole Nashville bereitet Sarah ihr großes Comeback als Sängerin vor. Nach der Trennung von Ehemann Pietro machte sie hauptsächlich mit ihrem Privatleben Schlagzeilen - doch damit soll jetzt endlich Schluss sein. Mit ihrem neuen Album möchte SARAH als Sängerin voll durchstarten. Während ihrer Zeit im Tonstudio kümmert sich Oma Carmela liebevoll um Söhnchen Alessio. SARAH steckt ihre ganze Energie in die Aufnahme der einzelnen Songs, ein Live-Auftritt in der weltberühmten Honky Tonky Bar steht ebenfalls auf dem Programm.



Bei der Ankunft in Nashville kommen allerdings die ersten Schwierigkeiten auf die kleine Familie zu. Das Ferienhaus stellt sich als unbewohnbar heraus, eine neue Unterkunft muss dringend gefunden werden. Das braucht Zeit, doch davon hat SARAH eindeutig zu wenig. In vier Tagen muss das komplette Album eingesungen sein. Wird sie mit dem Druck zurechtkommen und wie meistert die Sängerin den Spagat zwischen Traumjob und Mama-Dasein?



Produziert wird "SARAH - Zurück zu mir" von Joker Productions GmbH



"SARAH - Zurück zu mir": Ab Mittwoch, 9. Mai 2018, um 22:15 Uhr bei RTL II



Über "SARAH - Zurück zu mir"



Sarah Lombardi (25) möchte gesanglich wieder voll durchstarten und dafür ist ihr kein Weg zu weit. Gemeinsam mit Söhnchen Alessio (2) und Oma Carmela (70) reist die Kölnerin in die musikalische Hauptstadt der USA: Nashville. SARAH plant ihr großes Comeback als Sängerin und steht dabei vor der Herausforderung Musik und Sohn unter einen Hut zu bekommen.



OTS: RTL II newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6605.rss2



Pressekontakt: Nora Fleckenstein 089 - 64185 6506 nora.fleckenstein@rtl2.de