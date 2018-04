Aus dem Börsenbrief im Sinne des Börse Social Network Club. http://www.boerse-social.com/gabb U.M.Bau AG vs. UBM Development AG. Wann immer ich vom Hauptbahnhof rüber auf die andere Seite des Wiedner Gürtels schaue, sehe ich in prominenter Gesellschaft von ebenfalls beim Hauptbahnhof angesiedelten Landmarks so vieler Baufirmen zweimal groß und unübersehbar den Schriftzug "U.M.Bau AG". Gelb auf blauem Hintergrund, wie man den Firmenschriftzug einer mit Porr verbundenen Firma halt in schönem Corporate Design darstellt. Jedes Mal ist die erste Wahrnehmung: "Das ist meine UBM, die gehört ja zu einem großen Teil Porr." Tatsächlich aber hat diese U.M.Bau AG überhaupt nichts mit der UBM zu tun. Die UBM hat jetzt ein neues Corporate...

Den vollständigen Artikel lesen ...