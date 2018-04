Sorgen um die Smartphone-Nachfrage haben die Aktien von Apple am Donnerstag an der New Yorker Börse gemeinsam mit Halbleiterwerten unter Druck gesetzt. Die Papiere des iPhone-Herstellers büßten im Leitindex Dow Jones Industrial 2,7 Prozent auf 173,02 US-Dollar ein. Ihre Kursgewinne der vergangenen fünf Tage machten sie so mit einem Schlag wieder zunichte.

Am Markt wurde auf Nachrichten aus Fernost als Belastungsfaktor verwiesen. Dort hatte das Halbleiterunternehmen Taiwan Semiconductor (TSMC) einen flauen Umsatzausblick für das zweite Quartal abgegeben, der den Branchenanlegern die Sorgenfalten auf die Stirn trieb. Weil das Unternehmen als führender Hersteller für die Smartphone-Industrie gilt, wurde auch der für seine iPhones bekannte Technologiegigant Apple davon in Mitleidenschaft gezogen.

In diese Kerbe schlug auch Analyst Sandeep Deshpande von JPMorgan , der den mauen Ausblick von TSMC auf eine schwache Nachfrage nach hochwertigen Smartphones zurückführte, in der Apple hauptsächlich beheimatet ist. Er sehe deshalb weiterhin Risiken für jene Aktien, die stark mit der Wertschöpfungskette des iPhone-Herstellers in Zusammenhang stünden.

Im Chipbereich büßten Micron mehr als 5 Prozent ein, Qualcomm sackten um 4,5 Prozent ab und Texas Instruments verloren fast 4 Prozent - um nur einige Branchenwerte von der Nasdaq-Börse zu nennen. Auch die Chip-Zulieferindustrie war betroffen: Titel der darauf spezialisierten Anlagenbauer Applied Materials und Lam Research sackten jeweils um 7 Prozent ab./tih/he

ISIN US0378331005 US7475251036 US8825081040 US0382221051 US5951121038

