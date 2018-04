Erst wollten Immofinanz und CA Immo fusionieren, nun verkauft Immofinanz seinen Anteil an CA Immo. Stattdessen kauft Immofinanz nun S Immo.

Im Übernahmepoker der österreichischen Immobilienunternehmen überschlagen sich die Ereignisse. Kaum ein Tag vergeht, an dem es nicht Neuigkeiten zu den gegenseitigen Beteiligungen der Wiener Immobilienfirmen Immofinanz, CA Immo und S Immo gibt. Am Donnerstag stellte Immofinanz ihre 26-prozentige Beteiligung an der Konkurrentin CA Immo zum Verkauf.

Nationale und internationale Investoren sollten bis zum 30. April ihr Interesse an dem Paket bekunden, teilte Immofinanz mit. Die insgesamt 25,7 Millionen angebotenen Stammaktien haben nach Berechnungen von Reuters zu aktuellen Marktpreisen einen Wert von rund 706 Millionen Euro.

Erst am Mittwoch hatte die Immofinanz für einen Paukenschlag gesorgt. Sie gab überraschend den Kauf von gut 29 Prozent an der S Immo bekannt. Kurz zuvor hatte der US-Investor Starwood Capital seine ...

