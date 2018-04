Geely hat am Donnerstag wieder Anlauf auf steigende Notierungen genommen. Analysten fragen bereits, ob es jetzt wieder vehement nach oben gehen kann. Möglicherweise, formal allerdings sind die Chancen geringer als die Risiken, so die Reaktion der Chartanalysten. Im Einzelnen: Die Aktie hat in den vergangenen Handelssitzungen einen erneuten Rücksetzer in Richtung 2,00 Euro hinnehmen müssen. Dabei sinken die Notierungen relativ zielgenau in Richtung der Tiefpunkte, bei denen es zuvor einen Turnaround ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...