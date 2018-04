7C Solarparken AG: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Dividende von 0,10 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2017 vor DGAP-Ad-hoc: 7C Solarparken AG / Schlagwort(e): Dividende 7C Solarparken AG: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Dividende von 0,10 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2017 vor 19.04.2018 / 21:43 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR 7C Solarparken AG: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Dividende von 0,10 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2017 vor Bayreuth, 19. April 2018 - Vorstand und Aufsichtsrat der 7C Solarparken AG (WKN: A11QW6, ISIN: DE 000A11QW68; Börse: Regulierter Markt in Frankfurt/Main (General Standard)) haben heute beschlossen, für das Geschäftsjahr 2017 der Hauptversammlung der Gesellschaft am 1. Juni 2018 eine erstmalige Dividendenzahlung in Höhe von 0,10 Euro je Aktie vorzuschlagen. Die Dividende soll in vollem Umfang aus dem steuerlichen Einlagenkonto im Sinne des § 27 KStG (nicht in das Nennkapital geleistete Einlagen) geleistet werden, sodass die Auszahlung ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt und damit für inländische Aktionäre nicht der Besteuerung unterliegt. Ende der Ad-hoc-Mitteilung Für weitere Informationen: 7C Solarparken AG Steven De Proost, CEO An der Feuerwache 15 95445 Bayreuth Deutschland www.solarparken.com info@solarparken.com Tel. +49 (0) (921) 230557 77 19.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: 7C Solarparken AG An der Feuerwache 15 95445 Bayreuth Deutschland Telefon: +49 (921) 23 05 57 77 Fax: +49 (921) 23 05 57 79 E-Mail: info@solarparken.com Internet: www.solarparken.com ISIN: DE000A11QW68 WKN: A11QW6 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 676789 19.04.2018 CET/CEST

ISIN DE000A11QW68

AXC0319 2018-04-19/21:43