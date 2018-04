Die 4SC AG (ISIN: DE000A14KL72) hat heute bekanntgegeben, dass Yakult Honsha Co., Ltd. (Yakult Honsha), der Entwicklungspartner für Resminostat in Japan, eine Phase-II-Studie mit Resminostat in Kombination mit der Chemotherapie S-1 in Gallenwegskrebs in Japan gestartet hat. Die vielversprechenden Ergebnisse der vorangegangenen Phase-I-Studie wurden im September 2017 auf dem ESMO Kongress veröffentlicht.

Die Phase-II-Studie wird als randomisierte, doppelt verblindete, Placebo-kontrollierte, ...

