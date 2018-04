Die Expansion von Aldi und Lidl nach Großbritannien galt lange als Reinfall. Doch heute treiben beide die Konkurrenz vor sich her. Auf den Spuren eines wegweisenden Inselabenteuers, das fast schiefgegangen wäre.

Der Mann, der den Briten die Sparsamkeit beibrachte, steuert seinen silbergrauen Mercedes dorthin, wo alles begann. Ein Gewerbegebiet in Wilmslow, einer 25.000-Einwohner-Stadt nahe Manchester. Hannes Floto steigt aus, schnappt sich einen Einkaufswagen und kramt einen Zettel aus der Hosentasche, den ihm seine Frau mitgegeben hat. Er steuert auf die Lidl-Filiale zu, die mit ihren Backsteinen und dem schlichten Giebel so aussieht wie Lidl-Märkte an Hunderten deutschen Ausfallstraßen. Brot soll er kaufen, Frühlingszwiebeln, Fleisch und Fisch. Während er den Laden betritt, deutet er auf eine britische Flagge in Herzform an der Eingangstür: "Als wir hier angefangen haben, war Lidl viel deutscher." Und, erinnert sich Floto, wäre genau daran fast gescheitert.

Fast 25 Jahre ist das nun her. Floto gehörte damals zu einer kleinen Truppe von Managern, welche die Lidl-Expansion nach Großbritannien leiteten. Die Konkurrenz von Aldi war den gleichen Schritt bereits wenige Jahre zuvor gegangen, im Wettbewerb legten die Widersacher die Basis für einen der größten Exporterfolge im deutschen Handel. An mehr als 700 Märkten, von Plymouth am Ärmelkanal bis ins schottische Städtchen Tain, prangt heute das blau-gelbe Logo von Lidl. In fünf Jahren sollen es über 1000 Läden sein. Milliardenbeträge fließen in die Expansion, Lidl ist zur am schnellsten wachsenden Handelskette des Landes avanciert.

Selbst der Brexit schreckt das Unternehmen nicht. Im Gegenteil: Die wirtschaftlichen Folgen der Trennung des Landes von der EU dürften für zusätzliche Kundschaft sorgen. Je schlechter es den Briten geht, desto besser laufen die Discountermärkte. Auch Lidls Erzrivale Aldi will davon profitieren, prescht mit neuen Läden und massiven Investitionen vor. In einer Verbraucherumfrage wurde Aldi jüngst zum beliebtesten Lebensmittelhändler des Königreichs gekürt.

Vorbei scheint die Zeit, als das britische Publikum wie selbstverständlich in Filialen von Sainsbury's, Tesco oder Waitrose pilgerte, um sich mit Porridge und Beef einzudecken.Mit Preiskämpfen und Werbekampagnen halten die Platzhirsche irgendwie dagegen, streichen Jobs, experimentieren mit eigenen Billigkonzepten und rätseln doch noch immer über den Aufstieg der Deutschen: Wie konnten ausgerechnet die Preiskämpfer, die jahrelang als marginale Unterschichtversorger galten, zu jenen Britenverstehern werden, die jetzt den Markt aufrollen? Die Antwort führt zurück in die Neunzigerjahre - und in die Lidl-Filiale in Wilmslow.

Floto, beigefarbener Pulli, schwarze Hose, grau meliertes Haar, schiebt seinen Einkaufswagen zur Backstation. Fotos von Marmeladenbroten zieren die Wand. Ein paar Schritte weiter beginnt das Süßwarenregal, in dem sich Ingwerkekse und Shortbread stapeln. "Süßwaren liefen von Anfang an gut", erinnert sich der 54-Jährige. 1993 war er als Teil eines kleinen Expeditionskorps nach London geflogen, um die Läden der britischen Konkurrenz zu inspizieren und Expansionsmöglichkeiten auszuloten. "Die Margen waren zum Niederknien", erinnert sich Floto. Egal, ob Butter, Eier oder Käse, die Preise lagen weit über dem deutschen Niveau. Allerdings kosteten auch die Immobilien mehr. Nach dem Kurztrip stand dennoch fest: Lidl soll in England starten, möglichst rasch.

Die Zeitungen berichteten über die Rinderseuche BSE, im Radio liefen Songs von Oasis und Take That, als die Discountertruppe ihr Hauptquartier im Londoner Stadtteil Wimbledon bezog. Das Team war jung, das Tempo hoch. Von "Start-up-Atmosphäre" spricht Floto. Oft sei er in dieser Zeit nur zum Duschen und Wechseln der Kleidung nach Hause gekommen. Als Geschäftsführer gehörte er zur Führungsriege der Landesgesellschaft. Filialen mussten gebaut, Verkäufer eingestellt, die Produkte beschafft werden. Für Letzteres war Floto verantwortlich, der zuvor in der Einkaufsabteilung des Discounters gearbeitet hatte. Von den britischen Rivalen schaute er sich das Basissortiment ab und ergänzte es um Lidl-Bestseller aus der Heimat. Das musste für den Anfang reichen.

Am 17. November 1994 war es so weit: Mit insgesamt zehn Läden legte Lidl los. Neben den Filialkräften mussten auch die Herren aus der Londoner Zentrale ran, verstauten Ware in den Regalen, brachten Preisschilder an oder saßen an den Kassen. Die Läden lagen in Kleinstädten wie Corby, Gainsborough - und in Wilmslow.

Lidl und die Snobs

Der gelblich gesprenkelte Kachelboden in der Filiale ...

