Amazon: 100 Millionen sind erst der Anfang…

Eines ist Amazon.com (WKN: 906866 / ISIN: US0231351067) bereits gelungen: Es hat die Art, wie wir einkaufen, revolutioniert. Der Siegeszug beginnt gerade aber erst. Gut für Anleger, die bereits auf den Zug aufgesprungen sind. Aber ein Ende des Trends ist ebenfalls noch nicht in Sicht.

Jeff Bezos ist die Nr. 1. Wenn ein Unternehmen gut läuft, freuen sich auch seine Aktionäre. Als Gründer und Großaktionär freut sich Jeff Bezos natürlich besonders über die starke Entwicklung bei Umsatz, Gewinn und Aktienkurs von Amazon. Seit März ist Bezos aus diesem Grund auch der reichste Mann der Welt. Er konnte damit nach langer Zeit wieder für einen Wachwechsel an der Spitze der Forbes-Liste sorgen. Angesichts dieses Chartverlaufs auch kein Wunder.

Amazon-Chart: boerse-frankfurt.de

Das Erfolgsrezept. Neben dem unfassbaren großen Produktangebot ist es vor allem das Prime-Angebot. Dahinter verbirgt sich nicht nur die schnelle und kostenfreie Lieferung sondern auch der Zugang zu Video- und Music-on-Demand bzw. Streaming-Diensten. Durch die Verknüpfung der beiden Angebote schafft es Amazon Kunden langfristig an sich zu binden. Mit wachsendem Erfolg. In seinem Brief an die Aktionäre berichtet Jeff Bezos von mehr als 100 Millionen Prime-Kunden und mehr als 5 Milliarden verschickten Lieferungen.

