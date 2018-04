Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE BAHN - Die Deutsche Bahn will ihre Offensive im Fernverkehr verstärken. "Unsere Botschaft ist klar", sagte Konzernchef Richard Lutz im Interview mit dem Handelsblatt. "Wir wollen noch stärker als bisher Auto und Flugzeug angreifen." Im Frühsommer werde die Bahn dazu ein Konzept präsentieren, kündigte er an. Geplant ist der Kauf weiterer ICE-Züge für knapp eine Milliarde Euro. Derzeit liefert Siemens die vierte Generation der ICE-Flotte in einem Gesamtwert von sechs Milliarden Euro. Lutz kündigte zudem an, seine Doppelrolle als Finanz- und Vorstandschef nicht auf Dauer behalten zu wollen. (Handelsblatt S. 6)

VOLKSWAGEN - Der neue Volkswagen-Chef Herbert Diess soll den Kulturwandel bei dem Autobauer fortsetzen. "Das ist zwingend notwendig", sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) dem Handelsblatt. In der bisherigen Firmenkultur seien Umweltschutz und Gesetze nicht ernst genommen worden. Diess hatte am vergangenen Freitag den Vorstandsvorsitz von Matthias Müller übernommen, der den Kulturwandel wegen massiver Gesetzesverstöße angestoßen hatte. (Handelsblatt S. 10)

BMG - Das Musikunternehmen BMG hat die Zusammenarbeit mit den beiden Rappern Kollegah und Farid Bang vorerst gestoppt. "Wir hatten den Vertrag über ein Album. Jetzt lassen wir die Aktivitäten ruhen, um die Haltung beider Parteien zu besprechen", sagte BMG-Vorstandschef Hartwig Masuch. "Wir entschuldigen uns bei den Menschen, die sich verletzt fühlen." Gegen den Vorwurf des Antisemitismus nahm Masuch die beiden ausdrücklich in Schutz. (FAZ S. 15)

DEUTSCHE BANK - Die Deutsche Bank baut die Abteilung Compliance, Regulierung und Kampf gegen Finanzkriminalität aus. Allein in diesem Jahr sollen 400 neue Mitarbeiter dazukommen, wie Sylvie Matherat, Compliance-Vorstand der Bank, sagte. "In den Bereichen Regulierung, Compliance und Kampf gegen die Finanzkriminalität haben wir derzeit etwa 2.600 Mitarbeiter. Ende des Jahres dürften es 3.000 sein." (Funke Mediengruppe/Handelsblatt S. 27)

LUFTHANSA - Carsten Spohr baut den Lufthansa-Vorstandsnachwuchs auf, wie seine Personalentscheidungen zeigen. Damit ändert sich auch das Karrieremuster bei Europas größter Airline. Bisher war ein Platz im Topmanagement oft das Ergebnis einer langen Konzernkarriere. Die neuen Spitzenkräfte kommen hingegen von außen. (Handelsblatt S. 16)

OPEL - Bei der Opel-Mutter Peugeot-Citroen wirft man der IG Metall "Realitätsverlust" vor. Nach Betriebsversammlungen verschärft sich der Konflikt um die Sanierung des Autoherstellers. (SZ S. 18/FAZ S. 15)

IONITY - Ionity nimmt seine erste Stromladestation in Betrieb, Hunderte sollen folgen. Das Gemeinschaftsunternehmen der großen Autobauer will Aufladen so einfach machen wie Tanken - auch mit Hilfe früherer Konkurrenten. (SZ S. 16)

April 20, 2018

